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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:23
· Парламент · Россия · Коалиция · Спикер · Граница · Спикер парламента · Эстония
Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ

Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ (8 новостей)

«Спикер парламента подчеркнул, что правящая коалиция этого делать не намерена»

Руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий не намерено давать ход ратификации договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью агентству ERR.

Пыллуааса отметил, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", - сказал Пыллуаас.

По его словам, ратификация нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

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Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.

Обновлено в 15:16 "Позиция (правительственной) коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас.

Обновлено в 15:23 Если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.

ФОТО К НОВОСТИ: «Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ»
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УНН УНН  ·  07.01.20, 12:04 Как сообщает издание, спикер парламента Хенн Пиллуаас отметил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны. "Позиция…
Униан Униан  ·  07.01.20, 14:26 Спикер парламента подчеркнул, что правящая коалиция этого делать не намерена.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  07.01.20, 14:41 Правящая коалиции не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  07.01.20, 15:15 Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что страна не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом сообщил спикер в интервью ERR. По словам Пыллуааса, главы партий составляющих правящую…
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.20, 15:16 Правящая коалиции Эстонии не намерена давать ход ратификации договора о государственной границе с Россией, подписанного в 2014 году. Об этом сообщил спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас в опубликованном интервью…
Телеграф Телеграф  ·  07.01.20, 15:23 Если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.
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