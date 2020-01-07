Эстония не ратифицирует договор о границе с РФ (8 новостей) «Спикер парламента подчеркнул, что правящая коалиция этого делать не намерена»

Руководство составляющих правящую в Эстонии коалицию партий не намерено давать ход ратификации договора о границе с Россией. Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в интервью агентству ERR.

Пыллуааса отметил, что подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

"Несомненно, нам не следует его ратифицировать", - сказал Пыллуаас.

По его словам, ратификация нового договора о границе приведет к аннулированию положений подписанного в 1920 году Тартуского мирного договора, по которому ряд территории нынешней России был закреплен за независимой Эстонией.

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Ранее Пыллуаас заявлял, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии.

Обновлено в 15:16 "Позиция (правительственной) коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора", - сказал Пыллуаас.

Обновлено в 15:23 Если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.