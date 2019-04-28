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Эстония объявила о начале военных учений под эгидой НАТО

Эстония объявила о начале военных учений под эгидой НАТО (6 новостей)

«В понедельник, 29 апреля, в Эстонии начнутся военные учения под эгидой НАТО, получившие название Весенний шторм. В них примут участие…»

В Эстонии стартуют крупнейшие международные учения под эгидой НАТО Весенний шторм, участие в которых примут более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран, в том числе Украины. Об этом в воскресенье, 28 апреля, сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии.

Начало учений запланировано на понедельник, 29 апреля.

Отмечается, что основной задачей учений, которые будут идти на протяжении трех недель с 29 апреля до 17 мая, является отработка синхронизации планирования боевых действий, сотрудничества в управлении, а также повышения готовности к выполнению тактических задач.

В маневрах примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. Также в маневрах примут участие военнослужащие дислоцированного в Эстонии многонационального батальона НАТО, а также военнослужащие стран-союзников и партнеров, которые прибывают в республику на время учений.

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В ходе учений будут задействованы сотни единиц техники, включая бронетранспортеры, боевые машины пехоты и танки, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников. В частности, в небе Эстонии будут перемещаться истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, штурмовики Су-22 ВВС Польши, вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и Apache, а также ВВС США Pave Hawk.

Кроме того, в учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников. Самая активная часть маневров с участием боевых кораблей пройдет с 6 по 9 мая в портах Таллина и уезда Ляэне-Вирумаа.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Ранее в Генштабе рассказали о готовящихся масштабах учений Sea Breeze-2019.

Как сообщалось, в Латвии прошли масштабные учения с участием военнослужащих и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО.

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