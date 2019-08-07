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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 13:28
· Населенный пункт · Обстрел · Населенные пункты · Войска
"Это был долгий разговор". Зеленский поговорил с Путиным о ситуации на Донбассе

"Это был долгий разговор". Зеленский поговорил с Путиным о ситуации на Донбассе (6 новостей)

«Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России»

Российский президент заявил Зеленскому, что “нужно исключить обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса”.

При этом, в Кремле отметили, что: “Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц”.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех солдат ООС на Донбассе позвонил лидеру РФ Владимиру Путину с призывом повлиять на боевиков.

“Несмотря на то, что статистика с 21 июля лучше... нам нужно срочно в ближайшее время встретиться лидерами нормандской четверки, и посмотреть друг другу в глаза и прекратить эту войну. Я сегодня утром разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, срочно ему позвонил, сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей — первое”, — сказал Президент.

Украина вернула под контроль еще один населенный пункт Донбасса – штаб…
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Обновлено в 12:55 При этом, в Кремле отметили, что: “Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц”.

Обновлено в 13:28 Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним щодо порушень перемир'я на Донбасі, внаслідок яких загинули українські військові. Про це Зеленський повідомив на брифінгу, передає телеканал Еспресо. #Еспресо #Зеленський #Путін #розмова #Донбас Telegram - https://t.me/espresotb

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  07.08.19, 11:23 Зеленский попросил Путина "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  07.08.19, 11:28 Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным
Подробности Подробности  ·  07.08.19, 11:33 Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России
Главред Главред  ·  07.08.19, 11:36 Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа во второй раз за свою каденцию провел телефонный разговор с российским главою Владимиром Путиным. По словам Зеленского, разговор был долгим. Они обсудили...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  07.08.19, 13:28 Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним щодо порушень перемир'я на Донбасі, внаслідок яких загинули українські військові. Про це Зеленський повідомив…
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