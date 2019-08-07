"Это вы виноваты" - осуждённый за убийство Оксаны Макар сделал заявление (7 новостей и 1 видео) «Приговоренный к пожизненному заключению за убийство жительницы Николаева Оксаны Макар Евгений Краснощек обвинил в своем поступке мать погибшей»

Убийство Оксаны Макар потрясло всю Украину в марте 2012 года. 18-летнюю девушку изнасиловали и сожгли в Николаеве. 6 августа 2019 года Центральный районный суд Николаева отказался пересмотреть приговор одному из осужденных за убийство, Евгению Краснощеку. Об этом пишет ресурс Новости-N.

В ходе заседания между Краснощеком, приговоренном к пожизненному заключению, и матерью Оксаны Татьяной Суровицкой возникла словесная перепалка, в которой убийца обвинил женщину в том, что произошло с ее дочерью.

Диалог произошел после того, как судьи удалились в совещательную. Мать погибшей обратилась к осужденному, спросив, снилась ли она эму хоть раз за эти семь лет.

"Ты там хоть помолись за нее, свечку поставь, не забудь, 29 марта", - обратилась мать Оксаны к убийце.

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Татьяна Суровицкая (фото: novosti-n.org)

На что Краснощек ответил, что это "не его грех".

Суровицкая тогда спросила, почему он взял всю вину на себя. На это убийца ответил, что у него не было выбора.

Мать Оксаны Макар сказала, что сначала хотела застрелить убийцу, но не смогла, потому что убить человека - слишком тяжело. На это Краснощек заявил, что в трагедии, произошедшей с Оксаной, виновата сама мать погибшей.

Евгений Краснощек (фото: novosti-n.org)

"Вы не уберегли! Это не я виноват! Это вы виноваты! Вы - мать, это ваш ребенок был... Вы меня поймите по-людски, я не зверь, я тоже человек, и у меня тоже дети", - сказал Краснощек.

Убийца Оксаны Макар обвинил мать девушки в ее смерти (видео: YouTube/Новости-N)

Убийца Оксаны Макар обвинил мать девушки в ее смерти (видео: YouTube/ПН TV)

Обновлено в 12:56 У Миколаєві суд відмовив вбивці Оксани Макар, засудженому до довічного ув’язнення, у перегляді справи. #Еспресо #суд #вбивця #Оксана_Макар #перегляд_справи Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 13:08 Приговоренный к пожизненному заключению за убийство жительницы Николаева Оксаны Макар Евгений Краснощек обвинил в своем поступке мать погибшей.