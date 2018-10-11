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"Евробляхеры" требуют дешевого бензина. Но можно ли снизить цену?

"Евробляхеры" требуют дешевого бензина. Но можно ли снизить цену? (4 новости и 1 видео)

«Блокирование трассы организовали вблизи стационарного поста Нижние ворота в Закарпатье»

11 октября с утра водители пикетируют Черновицкий городской совет. Они требуют у депутатов обратиться к правительству и Президенту снизить цены на топливо. Об этом сообщает Укринформ. "Сегодняшней акцией пытаемся привлечь внимание властей к резкому удорожанию цен на горючее. За последний месяц цена за литр бензина выросла на семь гривен, это 20-25%. Хотя ни валюта в Украине, ни цены на нефть в мире не выросли настолько", - отметил участник акции, член организации "АвтоЕвроСила Черновцы" Максим Букияров. Пикетчики припарковали свои автомобили вдоль улицы Главной у Черновицкого городского совета, включили аварийные сигналы. На автомобили положили пустые канистры из-под бензина. Ранее сообщалось, что в Николаеве и Киеве подобную акцию протеста устроили автовладельцы.

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Канал 112 Канал 112  ·  11.10.18, 13:04 Оригинал на странице Сергея Куюна в Facebook Смешно обсуждать требования тех, кто уже надурил державу и ее граждан, не уплатив налоги за свои авто, но в такое время живем… Какие варианты снизить цены…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 13:08 11 октября по Украине в рамках акции "Бойкот ценам на топливо" автомобилисты перекрыли движение транспорта в Виннице, Черновцах, Киеве, Мариуполе, Закарпатье, Херсоне, Николаеве с требованием снизить…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  11.10.18, 15:25 Блокирование трассы организовали вблизи стационарного поста Нижние ворота в Закарпатье.
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