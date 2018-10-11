11 октября с утра водители пикетируют Черновицкий городской совет. Они требуют у депутатов обратиться к правительству и Президенту снизить цены на топливо. Об этом сообщает Укринформ. "Сегодняшней акцией пытаемся привлечь внимание властей к резкому удорожанию цен на горючее. За последний месяц цена за литр бензина выросла на семь гривен, это 20-25%. Хотя ни валюта в Украине, ни цены на нефть в мире не выросли настолько", - отметил участник акции, член организации "АвтоЕвроСила Черновцы" Максим Букияров. Пикетчики припарковали свои автомобили вдоль улицы Главной у Черновицкого городского совета, включили аварийные сигналы. На автомобили положили пустые канистры из-под бензина. Ранее сообщалось, что в Николаеве и Киеве подобную акцию протеста устроили автовладельцы.