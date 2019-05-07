Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским (7 новостей) «Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом…»

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с с представителями действующей власти и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским

Обновлено в 14:52 Впечатлениями от встречи еврокомиссар поделился в своем Twitter. В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новоизбранному президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

Обновлено в 15:45 На встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики, сообщает Интерфакс-Украина."Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией.