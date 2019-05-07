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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 15:45
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Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским (7 новостей)

«Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом…»

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с с представителями действующей власти и новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским

Обновлено в 14:52 Впечатлениями от встречи еврокомиссар поделился в своем Twitter. В частности, Хан поздравил Зеленского с победой на выборах в Украине и подчеркнул, что эта победа дает новоизбранному президенту мандат для борьбы с коррупцией и олигархами.

Обновлено в 15:45 На встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики, сообщает Интерфакс-Украина."Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  07.05.19, 12:32 Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев... Сообщение Еврокомиссар Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским появились сначала на ХВИЛЯ.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 12:50 Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета День Газета День  ·  07.05.19, 13:10 Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "ЕП".…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 13:14 Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Ган прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.05.19, 14:52 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом в Киеве. Последний подчеркнул, что Евросоюз готов поддержать…
Facenews Facenews  ·  07.05.19, 15:45 На встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом во вторник, 7 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский назвал приоритеты своей будущей политики,…
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