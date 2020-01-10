Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета

Украинский самолет МАУ могли сбить 8 января вблизи Тегерана ракетой с секретной иранской военной базы IRSG.
Об этом рассказал один из представителей международной группы расследователей Bellingcat Кристо Грозев в своем твиттере. Он пробовал вычислить траекторию вероятного запуска ракеты.
По словам расследователя, он исследовал визуальную скорость ракеты и сравнил ее со скоростью ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. По данным источников Newsweek, именно из него сбили самолет МАУ.
Я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километра. Кандидат один: секретная база IRSG, - отметил Грозев.
Почему появилась версия, что самолет МАУ сбила ракета?
Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.
В то же время в Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Обновлено в 16:56 Іран прибрав уламки літака Боїнг 737 із місця падіння. Про це повідомляє канал "Аль-Арабія". Таким чином українські фахівці, які вилетіли до Тегерану, так і не змогли оглянути ані місце катастрофи, ані характер розкидання уламків, що могло допомогти слідству. Іран уже…
Обновлено в 16:56 "Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", – сказал Блок.