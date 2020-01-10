Еврокомиссия не видит убедительных доказательств, что самолет МАУ сбила ракета (8 новостей) «Европейская комиссия заявила, что на этом этапе расследования катастрофы самолета МАУ нет убедительных доказательств причины падения украинского лайнера, на борту…»

Украинский самолет МАУ могли сбить 8 января вблизи Тегерана ракетой с секретной иранской военной базы IRSG.

Об этом рассказал один из представителей международной группы расследователей Bellingcat Кристо Грозев в своем твиттере. Он пробовал вычислить траекторию вероятного запуска ракеты.

По словам расследователя, он исследовал визуальную скорость ракеты и сравнил ее со скоростью ракеты, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства. По данным источников Newsweek, именно из него сбили самолет МАУ.

Я смог вычислить угол относительно траектории. Это расстояние от места запуска составляло около 6,5 километра. Кандидат один: секретная база IRSG, - отметил Грозев.

Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

Почему появилась версия, что самолет МАУ сбила ракета?

Ранее в сети появились видео момента авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране. На одном из них видно, как в самолет в небе что-то попадает, после чего он загорается. Впоследствии в СNN со ссылкой на свои источники заявили, что Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Это ракеты класса земля-воздух (SA-15) российского производства.

В то же время в Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвал и премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не является подтвержденной, поэтому Украина ждет доказательства от стран Запада.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Глава иранской организации гражданской авиации сообщил, что пилот самолета МАУ, потерпел крушение вблизи Тегерана, от начала полета не имел связи с башней и диспетчером.

Иран опубликовал предварительный отчет о причинах авиакатастрофы. Согласно ему, трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Обновлено в 16:56 Іран прибрав уламки літака Боїнг 737 із місця падіння. Про це повідомляє канал "Аль-Арабія". Таким чином українські фахівці, які вилетіли до Тегерану, так і не змогли оглянути ані місце катастрофи, ані характер розкидання уламків, що могло допомогти слідству. Іран уже…

Обновлено в 16:56 "Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", – сказал Блок.