Еврокомиссия призвала США и Иран прекратить вооруженный конфликт (4 новости) «По словам премьер-министра, если в ходе расследования будет выяснено, что были предпосылки для закрытия авиарейсов, то будут приняты соответствующие кадровые…»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что всем украинским компаниям запрещены полеты в Иран.

Об этом глава правительства сказал на брифинге премьер-министра и секретаря СНБО Алексея Данилова относительно авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране.

На вопрос журналистов, почему не было прекращено полеты в Иран раньше, Гончарук сказал, что "по состоянию на вчера не было передумал считать, что ситуация будет такой опасной".

По его словам, ситуация начала стремительно развиваться ночью 8 января. Именно поэтому, правительство приняло решение о прекращении полетов сегодня. Он добавил, что это достаточно оперативная реакция.

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Сейчас совершенно точно рано говорить о каких-то причинах. Мы не будем распространять манипуляции и версии до момента официального результата расследования, – подчеркнул глава правительства.

Гончарук также отметил, что в рамках расследования авиакатастрофы правительство выяснит, кто и в какой момент должен был отреагировать на события в Иране. По его словам, если в Кабмине придут к выводу, что были основания отреагировать раньше, а официальные органы этого не сделали, то будут приниматься соответствующие кадровые решения.

Алексей Данилов со своей стороны отметил, что согласно международному праву, все страны, чьи граждане были на борту самолета, имеют право направить своих следователей в комиссию, которая будет заниматься расследованием трагедии.

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Смотрите видео с брифинга Гончарука и Данилова по поводу авиакатастрофы в Иране: