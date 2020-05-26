Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса (8 новостей) «На сайтах разместили антиизраильские видео и угрожающие сообщения»

Европейская комиссия за время глобального марафона по сбору средств, который начался 4 мая, собрала €9,5 млрд.Во время глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже €9,5 млрд. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Великолепный результат пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", заявила Урсула фон дер Ляйен.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

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