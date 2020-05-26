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Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса

Еврокомиссия собрала уже 9,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса (8 новостей)

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Европейская комиссия за время глобального марафона по сбору средств, который начался 4 мая, собрала €9,5 млрд.Во время глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже €9,5 млрд. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

"Великолепный результат пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", заявила Урсула фон дер Ляйен.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину. По мнению главы Европейского агентства лекарственных средств Марко Кавалери, в лучшем случае вакцина будет готова в следующем году.

Вспышка коронавиру...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.05.20, 10:25 На сайтах разместили антиизраильские видео и угрожающие сообщения
Униан Униан  ·  26.05.20, 15:24 Эти средства выделяют правительства разных стран, институты, фонды и отдельные лица.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 15:27 Во время первого этапа глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавирусной инфекции было собрано 9,5 млрд евро. Марафон был организован Европейской комиссией.Об этом в Twitter…
Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 15:27 В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро.
Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 15:37 Эти средства выделяют правительства разных стран, институты, фонды и отдельные лица.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главком Главком  ·  26.05.20, 15:43 Марафон зі збору коштів на вакцину від коронавірусу розпочався 4 травня
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 16:02 9,5 млрд. евро собрали во время первого этапа глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса. Марафон организовала Европейская комиссия, о результатах сбора сообщила ее президент…
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