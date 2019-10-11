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Еврокомиссия требует улучшить защиту еврейских учреждений в европейских странах

Еврокомиссия требует улучшить защиту еврейских учреждений в европейских странах (5 новостей)

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Европейская комиссия обратилась ко всем странам-членам ЕС с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям после теракта в немецком городе Галле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Deutsche Welle.

По словам уполномоченной Еврокомисии по вопросам антисемитизма Катарины фон Шнурбайн, за обеспечение безопасности еврейских общин ответственность несет каждое отдельное государство.

"Эту задачу мы должны решать во всей Европе. В ряде государств в этом отношении необходимы улучшения", - заявила она, отметив, что странам-членам ЕС необходимо также участвовать в финансировании мер обеспечения безопасности синагог.

Сообщается, что в конце 2018 года страны-члены ЕС обязались обеспечивать безопасность еврейских учреждений.

В немецком городе Галле неизвестный застрелил двух человек возле синагоги
В немецком городе Галле неизвестный застрелил двух человек возле синагоги

"Теперь же необходимо поставить себе цель до конца 2020 года выработать в каждом государстве ЕС стратегию против антисемитизма. Она должна включать в себя как концепцию обеспечения безопасности, так, к примеру, и подготовку учителей и преподавание предметов, посвященных еврейской жизни", - отмечает фон Шнурбайн.

По данным Агентства Европейского Союза по основным правам (АОП), 38% евреев, живущих в Европе, за последние 5 лет задумывались о том, чтобы покинуть Евросоюз из соображений безопасности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Еврокомиссия требует улучшить защиту еврейских учреждений в европейских странах»
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