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Политика
Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 22:43
· Шенгенская зона · Европарламент · Болгария · Румыния
Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген

Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген (9 новостей)

«Европарламент принял пятую резолюцию по присоединению стран к Шенгену»

За принятие резолюции проголосовали 514 депутатов, против - 107, воздержались 38 человек, сообщает Depo . ua со ссылкой на Укринформ . "Европейский парламент рекомендует Совету ЕС немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону и не связывать вступление данных стран в Шенген с результатами отчета Механизма сотрудничества и проверки", - говорится в документе. В то же время, члены комитета Европарламента по гражданским свободам считают, что непринятие Румынии и Болгарии в Шенген может повлечь негативные последствия и снизить уровень доверия граждан к институтам ЕС. Чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС.

Обновлено в 22:00 В Европарламенте одобрили резолюцию о присоединении Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Обновлено в 22:43 В резолюции также содержится призыв к Европейскому совету активизировать процесс принятия в Шенген Хорватии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген»
Фото Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген
Фото Европарламент одобрил присоединение Румынии и Болгарии к зоне Шенген
Фото Европарламент поддержал принятие Болгарии и Румынии в Шенген
Фото Европарламент поддержал присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
Фото Европарламент одобрил резолюцию о присоединении Румынии и Болгарии к Шенгену
Фото Европарламент поддержал присоединение Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне
Фото Европарламент принял резолюцию, одобряющую присоединение Румынии и Болгарии к Шенгену
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Комментарии Комментарии  ·  11.12.18, 17:20 Чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС Европейский парламент проголосовал за немедленное принятие Румынии…
Фокус Фокус  ·  11.12.18, 19:57 Европейский парламент проголосовал за немедленное принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство. Об этом сообщает Balkan Inside. "Европейский парламент рекомендует Совету ЕС немедленно…
РБК Украина РБК Украина  ·  11.12.18, 20:39 Европейский парламент сегодня, 11 декабря, проголосовал за принятие Румынии и Болгарии в Шенгенское безвизовое пространство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.При этом издание…
Новое Время Новое Время  ·  11.12.18, 20:47 Европарламент одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне, сообщает Balkan Insight.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  11.12.18, 21:49 В резолюции также содержится призыв к Европейскому совету активизировать процесс принятия решений в деле Хорватии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.12.18, 21:58 Европарламент принял пятую резолюцию по присоединению стран к Шенгену.
Телеграф Телеграф  ·  11.12.18, 22:00 В Европарламенте одобрили резолюцию о присоединении Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне.
Гордон Гордон  ·  11.12.18, 22:43 Несмотря на отсутствие консенсуса в ЕС, члены Европарламента поддержали вхождение Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.11 декабря Европейский парламент принял резолюцию о присоединении Румынии и Болгарии…
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