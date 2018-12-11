Европарламент одобрил принятие Румынии и Болгарии в Шенген

За принятие резолюции проголосовали 514 депутатов, против - 107, воздержались 38 человек, сообщает Depo . ua со ссылкой на Укринформ . "Европейский парламент рекомендует Совету ЕС немедленно принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону и не связывать вступление данных стран в Шенген с результатами отчета Механизма сотрудничества и проверки", - говорится в документе. В то же время, члены комитета Европарламента по гражданским свободам считают, что непринятие Румынии и Болгарии в Шенген может повлечь негативные последствия и снизить уровень доверия граждан к институтам ЕС. Чтобы решение по этому вопросу было принято окончательно, его единогласно должны поддержать все страны-члены ЕС на заседании Совета ЕС.

Обновлено в 22:00 В Европарламенте одобрили резолюцию о присоединении Румунии и Болгарии к Шенгенской зоне.

Обновлено в 22:43 В резолюции также содержится призыв к Европейскому совету активизировать процесс принятия в Шенген Хорватии.