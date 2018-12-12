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Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 23:12
· Россия · Европарламент
Европарламент призвал ужесточить санкции против РФ - резолюция

Европарламент призвал ужесточить санкции против РФ - резолюция (6 новостей)

«Резолюцию поддержали подавляющим большинством голосов»

Европейский парламент утвердил резолюцию, которая призывает усилить санкции ЕС против России, если украинские моряки, которых 25 ноября захватили в Черном море, не будут освобождены.

Об этом сообщает Украинская правда.

433 европарламентариев проголосовали за резолюцию, 105 - "против", воздержались 30 депутатов.

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"Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации", - говорится в резолюции.

Кроме того, глава государства приветствовал решение Совета ЕС о введении санкций против 9 лиц, причастных к организации и проведению незаконных "выборов" на Донбассе 11 ноября.

Обновлено в 21:20 В целом ЕП осудил стройку газопровода «Северный поток — 2», как политический проект, ставящий под угрозу всю энергобезопасность ЕС. Ранее аналогичное заявление приняла палата представителей США.

Обновлено в 23:12 Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  12.12.18, 19:10 Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.
Украинская правда Украинская правда  ·  12.12.18, 19:32 Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.
Факты Факты  ·  12.12.18, 19:45 Резолюцию поддержали подавляющим большинством голосов
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  12.12.18, 21:20 Европейский парламент сегодня вечером утвердил резолюцию с призывом прекратить стройку газопровода «Северный поток — 2». Также европейские политики в своей резолюции обозначили значительную роль Украины…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.12.18, 23:12 Европейский парламент 12 декабря одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.
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