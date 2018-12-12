Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2

В ночь на 13 декабря Европарламент принял резолюцию, в тексте которой сооружение ветки российского газопровода Северный поток-2 называется "угрожающим энергетической безопасности Европы политическим проектом".

Четвертая часть присутствующих в зале проголосовала против этой резолюции (105 депутатов), 30 воздержались, и 433 парламентария поддержали ее.

Параллельно Европарламент отметил успех Украины на пути реформирования страны, однако призвал Киев усерднее проводить антикоррупционную реформу и бороться с социальной несправедливостью.

Северный поток-2 - строящийся газопровод из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британская компания), Wintershall AG (германская), Uniper SE (тоже германская компания), OMV AG (австрийская) и Engie SA (французская).

Европарламент призвал ужесточить санкции против РФ - резолюция

В случае прекращения транзита газа через свою территорию Украина лишится $3 млрд ежегодного дохода. Украина будет добиваться компенсации в размере $12 млрд, если газопровод СП-2 будет запущен.

Обновлено в 08:47 Резолюцию поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 - воздержались. Об этом сообщает прес-служба Европарламента.

Обновлено в 09:28 Члены Европарламента осудили строительство газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом сообщается на официальном портале Европарламента. Так, депутаты Европейского парламента назвали "Северный поток-2" политическим проектом и приняли резолюцию, в которой призвали отменить его строительство. Всего данный документ поддержали 433 парламентария, 105 высказались против, 30 воздержались. При этом роль Украины в европейской сети энергообеспечения Европарламент считает ключевой, а потому члены Европарламента осудили строительство газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, который представляет угрозу европейской энергетической безопасности". Ранее в США приняли две резолюции: об Азовском море и о «Северном потоке-2».