Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

Европейский инвестиционный банк предоставил Украине долгосрочный кредит с низкими процентами на сумму 200 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Кабмину был предоставлен кредит в рамках программы для восстановления Украины. Средства предназначаются для инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Также деньги выделены для обеспечения надлежащих условий проживания переселенцев.
Соглашение о финансировании было подписано между Украиной и ЕИБ еще в декабре 2014 года.
Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.
По состоянию на май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.
Как ранее сообщал Фокус:
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Украина привлекла кредит на 529 млн евро под гарантии Всемирного банка. Deutsche Bank предоставил кредит двумя траншами. Также в мире на долю "теневого банкинга" приходится 52 трлн долларов. Учреждения "теневого банкинга" в прошлом помогли разжечь кризис, предоставив кредитование недостаточно квалифицированным заемщикам.