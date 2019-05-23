Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

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Европейский инвестиционный банк предоставил Украине долгосрочный кредит с низкими процентами на сумму 200 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабмину был предоставлен кредит в рамках программы для восстановления Украины. Средства предназначаются для инвестирования в восстановление ключевых объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей. Также деньги выделены для обеспечения надлежащих условий проживания переселенцев.

Соглашение о финансировании было подписано между Украиной и ЕИБ еще в декабре 2014 года.

Для субпроектов Донецкой и Луганской областей выплаты кредита полностью осуществляются из государственного бюджета, субпроекты в других областях включают вклад из местного бюджета.

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По состоянию на май 2019 года правительством отобрано 293 субпроекта общей стоимостью 3,25 млрд грн, в частности ремонт медучреждений, школ, детских садов, жилых и общественных зданий.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина привлекла кредит на 529 млн евро под гарантии Всемирного банка. Deutsche Bank предоставил кредит двумя траншами. Также в мире на долю "теневого банкинга" приходится 52 трлн долларов. Учреждения "теневого банкинга" в прошлом помогли разжечь кризис, предоставив кредитование недостаточно квалифицированным заемщикам.