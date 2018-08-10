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Евросоюз отреагировал на ухудшение состояния здоровья Сенцова

Евросоюз отреагировал на ухудшение состояния здоровья Сенцова (4 новости)

«Евросоюз призвал Россию обеспечить незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову надлежащую медицинскую помощь»

Власти Евросоюза не оставили без внимания ухудшение состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в российской тюрьме. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС опубликовал соответсвующее заявление по этому поводу в пятницу, 10 августа.

"Состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее квалифицированное лечение в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Евросоюз также ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут поддержаны, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и на Крымском полуострове будут освобождены без промедления.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели. А уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

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Но в России заверили, что украинец находится в стабильном состоянии.

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Новое Время Новое Время  ·  10.08.18, 12:47 Евросоюз прокомментировал ухудшение состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  10.08.18, 13:02 Евросоюз прокомментировал ухудшение состояния здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, незаконно удерживаемого в российской тюрьме.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.18, 14:18 Евросоюз призвал Россию обеспечить незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову "надлежащую медицинскую помощь".
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