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Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро

Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро (3 новости)

«Последние 500-евровые купуюри прекратили печатать в Австрии и Германии»

Сегодня, 26 апреля, последний день выпуска самых крупных валюты банкнот достоинством 500 евро. Об этом сообщает DW.

Решение о постепенном выводе банкнот из обращения было принято ЕЦБ еще в 2016 году, и в январе 2019 года ЦБ большинства стран еврозоны (17 из 19) прекратили их выпуск.

При этом Центробанки Германии и Австрии по специальному разрешению продолжали печатать такие банкноты вплоть до 26 апреля.

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С 27 апреля новые банкноты в 500 евро выпускаться не будут, говорится на сайте ЦБ Австрии. Член правления Немецкого федерального банка Йоханнес Беерман также подтвердил прекращение выпуска самых крупных евробанкнот.

ФОТО К НОВОСТИ: «Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро»
Фото В Евросоюзе полностью прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Фото Евросоюз прекратил выпускать бонкноты 500 евро
Фото В Евросоюзе прекратили выпуск банкноты 500 евро
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.04.19, 21:05 Евросоюз прекратил выпуск банкнот наибольшего номинала – 500 евро. Пятница, 26 апреля, стала последним днем, когда такие купюры печатались, сообщает DW. Решение о постепенном выводе банкнот из обращения…
ТСН ТСН  ·  26.04.19, 21:54 Последние 500-евровые купуюри прекратили печатать в Австрии и Германии.
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