Евросоюз продлил санкции в отношении России (4 новости) «Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на п«Лидеры ЕС решили продолжить экономические санкции против России еще…»

Главы государств и правительств ЕС, участвующих в заседании Европейского совета в Брюсселе, единогласно поддержали продление экономических санкций против Российской Федерации на следующие шесть месяцев. Об этом сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

"Решение: ЕС единогласно продолжил экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в имплементации минских соглашений", - написал Туск.

12 декабря Европейский парламент принял резолюцию, которой призвал страны ЕС закрыть порты для российских судов, идущих из Азовского моря, и ввести санкции против РФ за агрессию против Украины в Керченском проливе.

Германия не планирует новые санкции против России

6 декабря спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что российские банки в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT.