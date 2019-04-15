Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней (6 новостей) «Наша звезда попала в компанию к Галь Гадот и Мадонне»

Артист Андрей Данилко будет выступать в качестве гостя под песню Нетты Барзилай «Toy». Об этом сообщает «УНИАН». Верка Сердючка таки выйдет на сцену Евровидения-2019. На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы. На официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy". Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри. Специальным гостем Евровидения-2019 будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-женщина". Также Мадонна официально подтвердила свое участие в вокальном шоу.

Обновлено в 21:07 Украинская звезда выступит в качестве приглашенной гостьи конкурса

Обновлено в 21:25 Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщает УНН...