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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:25
· Переговоры · Песня
Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней

Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней (6 новостей)

«Наша звезда попала в компанию к Галь Гадот и Мадонне»

Артист Андрей Данилко будет выступать в качестве гостя под песню Нетты Барзилай «Toy». Об этом сообщает «УНИАН». Верка Сердючка таки выйдет на сцену Евровидения-2019. На протяжении нескольких недель представители певца вели переговоры с организаторами шоу и наконец согласовали все вопросы. На официальной Instagram-странице украинского Евровидения сообщают, что Андрей Данилко выйдет на сцену в Тель-Авиве в образе Верки Сердючки. Артист будет выступать под песню Нетты Барзилай "Toy". Кроме этого, на грандиозном шоу зрители смогут увидеть выступления победителей Евровидения Нетти Барзилай, Dana International, Кончиты Вурст и участницы конкурса 2018 года Элени Фурейри. Специальным гостем Евровидения-2019 будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму "Чудо-женщина". Также Мадонна официально подтвердила свое участие в вокальном шоу.

Обновлено в 21:07 Украинская звезда выступит в качестве приглашенной гостьи конкурса

Обновлено в 21:25 Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщает УНН...

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.04.19, 18:25 Наша звезда попала в компанию к Галь Гадот и Мадонне.
РБК Украина РБК Украина  ·  15.04.19, 19:08 Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019 и выступит на сцене престижного международного песенного конкурса. Артист Андрей Данилко официально получил "добро" на выступление в качестве приглашенного гостя.…
УНН УНН  ·  15.04.19, 20:17 Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram eurovision.ua."Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019. Верка споет…
Факты Факты  ·  15.04.19, 21:07 Украинская звезда выступит в качестве приглашенной гостьи конкурса
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  15.04.19, 21:25 Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды. Об этом сообщает УНН... Сообщение На Евровидении в этом году выступит Верка Сердючка появились сначала на ХВИЛЯ.
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Евровидение 2019: Верка Сердючка выступит не со своей песней
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