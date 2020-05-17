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Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме (4 новости и 1 видео) « Международный песенный конкурс Евровидение в 2021 году состоится в Роттердаме. Об этом 16 мая было объявлено в ходе специального шоу…»

Даты проведения конкурса "Евровидение 2021" в Нидерландах еще неизвестны, но место проведения согласовано – Роттердам.Песенный конкурс "Евровидение 2021" пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Об этом 16 мая проинформировал официальный сайт организаторов конкурса.

Решение приняли Европейский вещательный союз (EBU) и нидерландские вещательные организации NPO, NOS и AVROTROS.

Конкурс пройдет на Ahoy Arena, где планировали провести "Евровидение 2020".

Даты проведения конкурса в 2021 году пока не объявлены, отметили организаторы "Евровидения".

Конкурс "Евровидение 2020" должен был пройти в Роттердаме с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. Такое решение было принято 18 марта.

На тот момент еще не было известно, какой город примет перенесенный конкурс, переговоры с властями Роттердама продолжались.

22 февраля победителем украинского национального отбора на "Евровидение 2020" стала группа Go-A. Она представит...

Обновлено в 03:30 Место проведения музыкального конкурса ESC-2021 было объявлено 16 мая - в день, когда должен был состояться финал "Евровидения-2020", отмененного из-за пандемии коронавируса.Международный музыкальный конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме.