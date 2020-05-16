Facebook купил сервис анимационных картинок Giphy

Издание The Verge сообщает, что сервис Giphy обошелся Facebook в $400 млн.Компания Facebook купила популярный сервис GIF-анимаций Giphy, который станет часть соцсети Instagram. Об этом компания объявила 15 мая на своем сайте.

В компании отметили, что Facebook и раньше использовала функционал Giphy в своих приложениях.

"Фактически, 50% трафика Giphy приходит из семейства приложений Facebook, половина из этого только из Instagram. Объединяя Instagram и Giphy, мы можем упростить людям поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct”, говорится в сообщении.

Facebook отмечает, что пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, разработчики и партнеры сохранят доступ к API, а творческое сообщество сможет и дальше создавать контент.

В компании не уточнили сумму, за которую был приобретен сервис, однако издание The Verge сообщает, что речь идет о $400 млн.

Giphy это онлайн-база данных и поисковая система, которая позволяет пользователям искать и делиться ан...