  1. Главная
  2. Новости
  3. Facebook купил сервис анимационных картинок Giphy
Гордон Гордон ·
· Facebook · Сервис · Соцсеть
Facebook купил сервис анимационных картинок Giphy

Facebook купил сервис анимационных картинок Giphy (3 новости)

«Сумма сделки составила 400 миллионов долларов»

Издание The Verge сообщает, что сервис Giphy обошелся Facebook в $400 млн.Компания Facebook купила популярный сервис GIF-анимаций Giphy, который станет часть соцсети Instagram. Об этом компания объявила 15 мая на своем сайте.

В компании отметили, что Facebook и раньше использовала функционал Giphy в своих приложениях.

"Фактически, 50% трафика Giphy приходит из семейства приложений Facebook, половина из этого только из Instagram. Объединяя Instagram и Giphy, мы можем упростить людям поиск идеальных GIF-файлов и стикеров в Stories и Direct”, говорится в сообщении.

Facebook отмечает, что пользователи по-прежнему смогут загружать GIF-файлы, разработчики и партнеры сохранят доступ к API, а творческое сообщество сможет и дальше создавать контент.

В компании не уточнили сумму, за которую был приобретен сервис, однако издание The Verge сообщает, что речь идет о $400 млн.

Giphy это онлайн-база данных и поисковая система, которая позволяет пользователям искать и делиться ан...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ITC.ua ITC.ua  ·  16.05.20, 09:27 Facebook объявила о покупке сервиса анимированных изображений Giphy. Сумма сделки не называется. По неофициальным данным,  покупка обошлась Facebook в $400 млн. Конкретные условия сделки также не разглашаются.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.05.20, 10:34 Сумма сделки составила 400 миллионов долларов.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
&quot;Скорая помощь&quot; попала в ДТП и перевернулась

"Скорая помощь" попала в ДТП и перевернулась
Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирус

Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на…
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые

В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится -…
Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників

Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників
COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка

COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка
В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за сутки - Кучер

В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за…
Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, - Офис генпрокурора

Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.