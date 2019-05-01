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Facebook обновит дизайн и функционал

Facebook обновит дизайн и функционал (4 новости и 1 видео)

«Социальная сеть решила отказаться от синей шапки сверху»

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал образцы нового дизайна сайта и приложения, а также запуск Messenger для рабочего стола на компьютере.

Об изменениях глава компании анонсировал во время открытия конференции для разработчиков F8.

В Twitter показали фото редизайна и сообщили, что введут его в ближайшие несколько месяцев. На образцах заметно, что вверху исчезнет синяя "шапка" Facebook.

Новая версия мобильного приложения Facebook

Компания уделила внимание группам (Groups), ведь, по словам разработчиков, они считаются "наиболее значимой функцией соцсети". Пользователи смогут с легкостью находить группы, которые соответствуют их интересам.

В правом верхнем углу будет отведено место для вкладки с группами, а новости будут показываться в соответствии с личными предпочтениями пользователей.

Новый дизайн соцсети

Messenger станет удобнее и красивее, в частности, изменится дизайн и уменьшится объем приложения. Цукерберг планирует запустить Messenger для рабочего стола, который можно будет использовать в операционных системах Windows и MacOs.

Messenger уменьшит свой объем

Изменения готовят и для Instagram. Там можно будет делать не только посты с фото и видео, а и просто текстовые сообщения.

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