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Facebook раскрыл сеть спецслужб России, которая запускала фейки об Украине

Facebook раскрыл сеть спецслужб России, которая запускала фейки об Украине (3 новости)

«Было удалено более 200 аккаунтов»

Три группы связанных между собой аккаунтов, нарушающих запрет соцсети на зарубежное вмешательство, удалила компания Facebook.

В компании заявили, что все они происходят из РФ, сообщает "Укрінформ".

Деятельность первой сети имеет российское происхождение и была сосредоточена прежде всего на Сирии и Украине, в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове, а незначительная часть - на Великобритании и США.

"Мы удалили 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунты в Instagram за нарушение нашей политики в отношении иностранного или государственного вмешательства ...", - написали в сообщении.

Люди, которые стояли за этой деятельностью, выдавали себя за журналистов и жителей этих стран. Они размещали публикации на своих фейковых страницах на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправили людей на свои сторонние сайты. Другая группа аккаунтов, возникшая в России, была сосредоточена прежде всего на Турции и Европе, а также на Соединенных Штатах. В нее входили 5 Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунты. Фейковые владельцы этих профилей выдавали себя за граждан Турции, Канады и США. Они размещали ссылки на статьи в основном на английском и турецком языках о глобальных новостях и текущих событиях, касающихся стран, на которые они нацелены, включая местные выборы; геополитические сговори; президентские и парламентские выборы в Гонконге, Испании, Великобритании и США и тому подобное. Группа потратила на продвижение своих постов около 4,8 тысячи долларов.

Третья группа аккаунтов насчитывала 23 профиля и 6 страниц в Facebook, а также 8 аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, русской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО" и другие. На рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тисяч долларов.

Компания Facebook удалила более 70 страниц и учетных записей в собственной одноименной соцсети, которые использовали для воздействия рекламным агентством в Украине на ход выборов.

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Обозреватель Обозреватель  ·  25.09.20, 09:35 Было удалено более 200 аккаунтов
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.09.20, 11:11 Социальная сеть Facebook удалила сразу три сети, связанные с российскими спецслужбами. Эти сети занимались распространением фейков, в частности о протестах в Беларуси, политике в Украине и Турции. Эта…
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