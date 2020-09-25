Facebook раскрыл сеть спецслужб России, которая запускала фейки об Украине

Три группы связанных между собой аккаунтов, нарушающих запрет соцсети на зарубежное вмешательство, удалила компания Facebook.

В компании заявили, что все они происходят из РФ, сообщает "Укрінформ".

Деятельность первой сети имеет российское происхождение и была сосредоточена прежде всего на Сирии и Украине, в меньшей степени на Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси и Молдове, а незначительная часть - на Великобритании и США.

"Мы удалили 214 аккаунтов, 35 страниц, 18 групп в Facebook и 34 аккаунты в Instagram за нарушение нашей политики в отношении иностранного или государственного вмешательства ...", - написали в сообщении.

Люди, которые стояли за этой деятельностью, выдавали себя за журналистов и жителей этих стран. Они размещали публикации на своих фейковых страницах на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправили людей на свои сторонние сайты. Другая группа аккаунтов, возникшая в России, была сосредоточена прежде всего на Турции и Европе, а также на Соединенных Штатах. В нее входили 5 Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунты. Фейковые владельцы этих профилей выдавали себя за граждан Турции, Канады и США. Они размещали ссылки на статьи в основном на английском и турецком языках о глобальных новостях и текущих событиях, касающихся стран, на которые они нацелены, включая местные выборы; геополитические сговори; президентские и парламентские выборы в Гонконге, Испании, Великобритании и США и тому подобное. Группа потратила на продвижение своих постов около 4,8 тысячи долларов.

Третья группа аккаунтов насчитывала 23 профиля и 6 страниц в Facebook, а также 8 аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, русской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО" и другие. На рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тисяч долларов.

Компания Facebook удалила более 70 страниц и учетных записей в собственной одноименной соцсети, которые использовали для воздействия рекламным агентством в Украине на ход выборов.