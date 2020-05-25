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Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего (4 новости) «Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа»

Компания Facebook из-за вспышки коронавирусной инфекции и перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу решила пофантазировать и показала, как возможно будет выглядеть рабочее место в будущем. Свое видение компания представила в социальной сети.

Специалисты считают, что при работе в будущем будут использовать дополненную и виртуальную реальности (AR и VR).

Так, человек с помощью VR-шлема, дополненного обзорной камерой, на обычной клавиатуре сможет вводить данные, которые будут отображаться на виртуальном дисплее.

Управлять экранами можно жестами, выстраивая под себя рабочее место.

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Также в компании придумали виртуальных аватаров, которые копируют образ и эмоции человека при помощи искусственного интеллекта Codec Avatars. Аватары нужны будут для того, чтобы сотрудник не чувствовал себя одиноко.

В Facebook уверяют, что данную технологию они уже протестировали.

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