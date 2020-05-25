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Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего

Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего (4 новости)

«Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа»

Компания Facebook из-за вспышки коронавирусной инфекции и перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу решила пофантазировать и показала, как возможно будет выглядеть рабочее место в будущем. Свое видение компания представила в социальной сети.

Специалисты считают, что при работе в будущем будут использовать дополненную и виртуальную реальности (AR и VR).

Так, человек с помощью VR-шлема, дополненного обзорной камерой, на обычной клавиатуре сможет вводить данные, которые будут отображаться на виртуальном дисплее.

Управлять экранами можно жестами, выстраивая под себя рабочее место.

Facebook

Также в компании придумали виртуальных аватаров, которые копируют образ и эмоции человека при помощи искусственного интеллекта Codec Avatars. Аватары нужны будут для того, чтобы сотрудник не чувствовал себя одиноко.

В Facebook уверяют, что данную технологию они уже протестировали.

Facebook

ФОТО К НОВОСТИ: «Facebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего»
Фото У Facebook показали, як може виглядати робоче місце майбутнього
Фото Facebook показал рабочее место будущего
Фото Facebook показал, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 11:48 Компания Facebook опубликовала статью и видеоконцепт о том, как может в будущем выглядеть удаленная работа.
Главком Главком  ·  25.05.20, 12:08 Спілкуватися між собою співробітники зможуть за допомогою аватарів, які здатні досить точно передавати емоції людини
Униан Униан  ·  25.05.20, 14:03 В виртуальной рабочей среде коллеги смогут общаться с помощью своих аватаров: они будут точно передавать выражения лица.
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