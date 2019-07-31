Фанаты "Селтика" радуются после удачного дебюта Шведа

Болельщики "Селтика" громко отметили дебютный матч и гол украинского нападающего Марьяна Шведа за новый клуб.

Спорт 24 писал, что Марьян Швед дебютировал за шотландский "Селтик" в Лиге чемпионов. Украинский футболист вышел во втором тайме матча против "Калью" и забил гол.

Для Шведа это дебютный матч не только за "Селтик", но и в Лиге чемпионов. До этого полузащитник не играл в еврокубках. Это вызвало настоящий восторг у шотландских болельщиков.

"Швед – это украинский Месси!", "Лучший молодой игрок в Украине!", "Игрок мирового уровня. Забить гол в дебютном матче – это очень солидно. У парня хорошее будущее в "Селтике". Такие игроки нам нужны!", – пишут фанаты в Twitter.

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Также сам Марьян Швед рассказал о своем дебютном голе за новую команду.

Это мой первый гол за "Селтик". Я рад, сегодня была очень хорошая игра, мы очень хорошо сыграли. Рад, что победили. Хорошо сыграли в обоих матчах с "Нымме", – сказал украинец.

Марьян стал игроком "Селтика" еще зимой. 22-летний полузащитник перешел из "Карпат" за 2 миллиона евро. Шотландцы отдали Шведа в "Карпаты" в аренду на полгода, после чего Марьян вернулся в новый клуб.