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Фаны "Динамо" вывесили баннер о Суркисах: клуб оштрафовали

Фаны "Динамо" вывесили баннер о Суркисах: клуб оштрафовали (5 новостей)

«Киевское Динамо и черниговскую Десну наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес наказание черниговской "Десне" и киевскому "Динамо" за поведение болельщиков во время матча 18 тура чемпионата. Об этом сообщается на сайте организации.

"Бело-синие" за ненадлежащие действия своих фанатов получили штраф в размере 300 тысяч гривен. "Десна" будет вынуждена выплатить денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, в следующем матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) фанатский сектор черниговцев будет закрыт.

Обновлено в 15:20 Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.

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Обновлено в 16:35 Кроме того, за удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко получил отстранение от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.12.19, 12:59 Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение наказать Динамо и Десну за поведение их фанатов во время матча 18 тура чемпионата Украины. Динамо оштрафовано на 300 тысяч…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  27.12.19, 14:44 Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал киевский футбольный клуб "Динамо" на 300 000 гривень за неподобающее поведение болельщиков. Об этом сообщается на сайте УАФ.Штраф…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.12.19, 15:20 Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.
УНН УНН  ·  27.12.19, 16:35 По итогам проведенного заседания Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ, были приняты решения связанные с "Динамо" и "Десной", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.За неподобающее поведение болельщиков…
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