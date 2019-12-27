Фаны "Динамо" вывесили баннер о Суркисах: клуб оштрафовали (5 новостей) «Киевское Динамо и черниговскую Десну наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги»

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) вынес наказание черниговской "Десне" и киевскому "Динамо" за поведение болельщиков во время матча 18 тура чемпионата. Об этом сообщается на сайте организации.

"Бело-синие" за ненадлежащие действия своих фанатов получили штраф в размере 300 тысяч гривен. "Десна" будет вынуждена выплатить денежный взнос в размере 100 тысяч гривен. Кроме того, в следующем матче украинской Премьер-лиги (УПЛ) фанатский сектор черниговцев будет закрыт.

Обновлено в 15:20 Киевское "Динамо" и черниговскую "Десну" наказали за неподобающее поведение болельщиков во время матча 18 тура украинской Премьер-лиги.

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Обновлено в 16:35 Кроме того, за удаление в матче 18-го тура УПЛ ФК "Днепр-1" - ФК "Александрия" футболист ФК "Днепр-1" Александр Назаренко получил отстранение от участия в соревнованиях на один матч и один матч условно.