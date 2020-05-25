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Фармкомпании отказались от разработки вакцин против коронавирусов в 2017 году – The Guardian

Фармкомпании отказались от разработки вакцин против коронавирусов в 2017 году – The Guardian (4 новости)

«Возможно, вспышки COVID-19 можно было бы избежать»

В США считают, что смогут первыми разработать вакцину от коронавирусной инфекции и поделиться разработкой со всеми странами мира.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью изданию CBS.

Я думаю, что мы первыми разработаем вакцину... Я считаю, что мы быстро разрабатываем как вакцину, так и препараты для лечения. Американский народ получит к ним доступ. А президент обещал, если мы разработаем вакцину, то поделимся ею со всем миром, – подчеркнул советник президента США.

Он добавил, что не исключает сценария, когда спецслужбы Китая попытаются украсть разработку у США. В администрации ранее уже сообщали об этих попытках.

Добавим, в США зафиксировано самое большое количество заражения коронавирусом и летальных случаев, вызванных осложнениями. По состоянию на 25 мая в стране подтвердили 1 688 290 случаев инфицирования COVID-19. 451 тысяча пациентов выздоровели, однако около 99 тысяч человек умерли.

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