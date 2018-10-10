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Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге

Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге (5 новостей)

«10.10.2018, 16:47 Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге»

Во время дискуссии "Развитие Европейской парадигмы "Человечество и природа в Украине" основатель экопарка нардеп Александр Фельдман заявил, что комплекс открыт для сотрудничества с новыми природоохранными и зоозащитными организациями.Харьковский "Фельдман Экопарк" сегодня презентовали в Страсбурге, во время сайд-ивента "Развитие Европейской парадигмы "Человечество и природа в Украине" в рамках заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает пресс-служба комплекса.

"Фельдман Экопарк" уникальный проект, который фактически является площадкой для реализации различных идей зоозащитников, волонтеров и просто активных людей. На базе мультикомплекса реализовано более 20-ти социальных и зоозащитных проектов, часть из которых успешно работает и сейчас", заявил основатель экопарка, народный депутат Украины Александр Фельдман.

Он добавил, что в Украине с каждым годом растет количество волонтеров, которые приобщаются к зоозащитным и другим проектам, и общественные движения должны стать партнерами государства в реализации природоохранной политики.

"Развитие соборного европейского государства Украина все больше будет определяться способностью общества консолидироваться вокруг ценностей, которые проверены самим фактом существования человечества. И одна из таких ценностей это гармония между развитием человечества и благоприятным состоянием окружающей среды, отметил Фельдман. Шаг за шагом мы открываем для себя новые возможности, получаем новые знания. Мы открыты к сотрудничеству с новыми природоохранными и зоозащитными организациями".

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Сегодня "Фельдман Экопарк" уже сотрудничает с десятками зоозащитных и гуманитарных организаций на всех континентах, подчеркнул политик.

В пресс-службе экопарка сообщили, что в дискуссии приняли участие парламентские делегации десяти стран Европы, а также дети из Западной Украины, которые приехали в Европарламент.

Всеукраинский социально-гуманитарный мультикомплекс "Фельдман Экопарк" является благотворительным проектом Фонда Александра Фельдмана и работает в Харьковской области с 2011 года. В пресс-службе отмечают, что за это время комплекс посетили более семи миллионов человек из Украины и десятков стран мира. На базе экопарка функционирует ряд гуманитарных и природоохранных проектов: Центр психосоциальной реабилитации, Детская эколого-натуралистическая академия, Центр спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом", Центр реабилитации рукокрылых.

С 2018 года "Фельдман Экопарк" сотрудничает со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).

ФОТО К НОВОСТИ: «Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге»
Фото В Страсбурге презентовали "Фельдман Экопарк"
Фото Харьковский "Фельдман Экопарк" был презентован в Страсбурге на полях ПАСЕ
Фото "Фельдман Экопарк" презентовали в Страсбурге
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