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"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие

"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие (4 новости)

«31 июля отмечает свой день рождения певец Олег Винник. Его годовой соляр говорит о том, что ближайший год станет для…»

Популярный украинский певец, любимчик женщин Олег Винник 31 июля отмечает день рождения.Артисту исполняется 46 лет.

Путь к популярности у Олега Винника начался еще в маленьком селе на Черкасщине. Именно мама будущей звезды Анна Яковлевна привила парню любовь к украинской песни и музыки. Пение, игра на гитаре, участие в студенческом хоре дали свои плоды в дальнейшей карьере артиста.Серьезную творческую деятельность Олег Винник начал в конце 90-х, но не в Украине, а в Германии. Именно там, в Берлине, Олег Винник попробовал себя на большой сцене театра и начал петь в лучших европейских мюзиклах, - пишет tsn.ua.Олег Винник мог и дальше покорять Европу, если бы не судьбоносная встреча со своим будущим продюсером и желание писать песни и петь их именно на родине.Уже в 2011 году мир увидел первый альбом и первые хиты Олега Винника, которые покорили сердца многих украинок. Олег Винник, который ранее выступил под псевдонимом OLEGG, состоит в браке со своей бэк-вокалисткой Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) еще с 1990 года, однако артист не разглашает подробности личной жизни.Также давно ходят слухи, что у Олега Винника есть взрослый сын, который живет в Германии. Еще в 2005 году в интервью немецкому изданию Олег Винник признался, что очень рад переезду жены с ребенком поближе к Штутгарту, где в тот момент жил и работал певец. СМИ даже называют его имя — Юлиан.Кроме Таюне, в биографии певца есть еще две женщины, которые оказали на него влияние. К примеру, Нина Печериця – школьная несчастная любовь певца, которому Винник посвятил песню – "Нино".Интересные факты из биографии Олега Винника

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  31.07.19, 12:44 Певец Олег Винник сегодня, 31 июля, празднует 46-летие. Новых фотографий на странице народного секс-символа пока нет, поэтому поклонники слова с поздравлениями оставляют под последними фотографиями знаменитости.…
Прямий Прямий  ·  31.07.19, 13:13 Популярный украинский певец, любимец миллиона женщин Олег Винник сегодня, 31 июля, празднует свой 46-й день рождения. За свою творческую карьеру певец покорил миллионы женских сердец, а его хиты занимают…
Главред Главред  ·  31.07.19, 16:48 31 июля отмечает свой день рождения певец Олег Винник. Его годовой соляр говорит о том, что ближайший год станет для него очень удачным. Такое мнение высказал в комментарии Главреду Влад Росс, отметив,...
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&quot;Феномен Олега Винника&quot;: певец празднует 46-летие

"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие
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