"Феномен Олега Винника": певец празднует 46-летие

Популярный украинский певец, любимчик женщин Олег Винник 31 июля отмечает день рождения.Артисту исполняется 46 лет.

Путь к популярности у Олега Винника начался еще в маленьком селе на Черкасщине. Именно мама будущей звезды Анна Яковлевна привила парню любовь к украинской песни и музыки. Пение, игра на гитаре, участие в студенческом хоре дали свои плоды в дальнейшей карьере артиста.Серьезную творческую деятельность Олег Винник начал в конце 90-х, но не в Украине, а в Германии. Именно там, в Берлине, Олег Винник попробовал себя на большой сцене театра и начал петь в лучших европейских мюзиклах, - пишет tsn.ua.Олег Винник мог и дальше покорять Европу, если бы не судьбоносная встреча со своим будущим продюсером и желание писать песни и петь их именно на родине.Уже в 2011 году мир увидел первый альбом и первые хиты Олега Винника, которые покорили сердца многих украинок. Олег Винник, который ранее выступил под псевдонимом OLEGG, состоит в браке со своей бэк-вокалисткой Таюне (настоящее имя Таисия Сватко) еще с 1990 года, однако артист не разглашает подробности личной жизни.Также давно ходят слухи, что у Олега Винника есть взрослый сын, который живет в Германии. Еще в 2005 году в интервью немецкому изданию Олег Винник признался, что очень рад переезду жены с ребенком поближе к Штутгарту, где в тот момент жил и работал певец. СМИ даже называют его имя — Юлиан.Кроме Таюне, в биографии певца есть еще две женщины, которые оказали на него влияние. К примеру, Нина Печериця – школьная несчастная любовь певца, которому Винник посвятил песню – "Нино".Интересные факты из биографии Олега Винника