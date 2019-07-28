Ферстаппен выиграл беспощадный дождевой Гран-при Германии (фото)

В воскресенье, 28 июля, состоялся очередной этап Формулы-1 – гран-при Германии. Победу праздновал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Сама гонка отличилась неожиданными результатами.

Стоит отметить, что два места на подиуме заняли пилоты, которые стартовали за пределами топ-10. Хэмилтон хоть и финишировал, но не набрал зачетные очки. Как и Mercedes в целом. Хотя их пилоты стартовали первым и третьим. Также из неожиданностей – третье место россиянина Квята. Последний раз его команда Toro Rosso финишировала на подиуме в 2008 году на гран-при Италии. Тогда победу команде одержал Феттель, который сейчас финишировал вторым. Хотя стартовал 20-ым.

Это должен был быть бенефис Mercedes. Конюшня праздновала 125-летие спортивной команды. Для этого даже покрасили болиды в специальный белый цвет, под которым команда выступала когда-то. Хэмилтон выиграл квалификацию и стартовал первым. Третьим – его напарник Боттас. Между ними – Ферстаппен. Гасли с Red Bull стартовал четвертым. А на пятой позиции гонку начинал Кими Райкконен на Alfa Romeo. Зато с последнего места стартовал Феттель. Все из-за проблем с болидом во время квалификации. Как раз посередине пелетона был другой пилот Ferrari Леклер.

Хэмилтон лидировал в гонке до 29-го круга. Пока из-за дождя чуть не вылетел с трассы. Он повредил болид и отправился на пит-стоп, но был наказан 5-секундным штрафом.

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К этому времени с гонки уже сошел Леклер. Он ошибся в первом повороте и вылетел на гравий. Перед этим гонку досрочно закончили Перес, Риккардо и Норрис. Каждый их сход знаменовался машиной безопасности на трассе (иногда виртуальной).

Всего в гонке не финишировали шесть пилотов. Кроме четырех выше названных, до финиша не добрались Хюлькенберг и Боттас. Относительно последнего, то он тоже вылетел в первом повороте на 57-в кругу, пытаясь обойти Стролла. В то время Хэмилтон был вне топ-10. А на второй позиции – Квят.

Когда до конца гонки оставалось пять кругов, Феттель находился на 5-й позиции. Ферстаппен лидировал, а за ним были Квят, Стролл и Сайнс. Но немец показывал быстрейший круг, поэтому имел шансы побороться за подиум. Что он и сделал. Он легко обошел Сайнса, за два круга сумел опередить Стролла. И впоследствии и Квята. Однако добраться до первого Ферстаппена не сумел.

В итоге именно пилот Red Bull Ферстаппен выиграл гран-при Германии. Вторым финишировал Феттель. Третьим на подиум поднялся Квят. Хэмилтон лишь 11-й.

Несмотря на это, Хэмилтон и в дальнейшем лидирует в общем зачете. У него 223 очка. На второй позиции Боттас (184 очка). Ферстаппен остался на третьей позиции (162 очка). Хэмилтон – четвертый (141 очко).

Следующий этап Формулы-1 состоится 4 августа в Венгрии.

Обновлено в 19:06 Стоит отметить, что два места на подиуме заняли пилоты, которые стартовали за пределами топ-10. Хэмилтон хоть и финишировал, но не набрал зачетные очки. Как и Mercedes в целом. Хотя их пилоты стартовали первым и третьим. Также из неожиданностей – третье…

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