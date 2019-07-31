ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года (4 новости) «Прошлогодний победитель даже не был включен в список»

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый список футболистов, которые номинированы на звание лучшего в 2019 году. В их число вошли трое игроков "Ливерпуля".

Кроме игроков "Ливерпуля", в первом списке по два игрока "Ювентуса" и "Барселоны", по одному футболисту "Реала", "Барселоны" и ПСЖ.

Криштиано Роналду (Ювентус, выиграл чемпионат Италии и Лигу наций)

Лионель Месси (Барселона, выиграла чемпионат Испании)

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Гарри Кейн (Тоттенхэм, вышел со "шпорами" в финал Лиги чемпионов)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Мохамед Салах (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Садио Мане (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Эден Азар ("Реал", выиграл с Челси Лигу Европы)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, выиграл чемпионат Франции)

Фрэнки де Йонг (Барселона, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)

Маттейс де Лигт (Ювентус, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)

Лучшим футболистом 2018 года стал Лука Модрич, который вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов. Также хорват дошел до финала чемпионата мира в России.