ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый список футболистов, которые номинированы на звание лучшего в 2019 году. В их число вошли трое игроков "Ливерпуля".
Кроме игроков "Ливерпуля", в первом списке по два игрока "Ювентуса" и "Барселоны", по одному футболисту "Реала", "Барселоны" и ПСЖ.
Криштиано Роналду (Ювентус, выиграл чемпионат Италии и Лигу наций)
Лионель Месси (Барселона, выиграла чемпионат Испании)
Гарри Кейн (Тоттенхэм, вышел со "шпорами" в финал Лиги чемпионов)
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)
Мохамед Салах (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)
Садио Мане (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)
Эден Азар ("Реал", выиграл с Челси Лигу Европы)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, выиграл чемпионат Франции)
Фрэнки де Йонг (Барселона, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)
Маттейс де Лигт (Ювентус, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)
Лучшим футболистом 2018 года стал Лука Модрич, который вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов. Также хорват дошел до финала чемпионата мира в России.