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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года

ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года (4 новости)

«Прошлогодний победитель даже не был включен в список»

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала первый список футболистов, которые номинированы на звание лучшего в 2019 году. В их число вошли трое игроков "Ливерпуля".

Кроме игроков "Ливерпуля", в первом списке по два игрока "Ювентуса" и "Барселоны", по одному футболисту "Реала", "Барселоны" и ПСЖ.

Криштиано Роналду (Ювентус, выиграл чемпионат Италии и Лигу наций)

Лионель Месси (Барселона, выиграла чемпионат Испании)

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Гарри Кейн (Тоттенхэм, вышел со "шпорами" в финал Лиги чемпионов)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Мохамед Салах (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Садио Мане (Ливерпуль, выиграл Лигу чемпионов)

Эден Азар ("Реал", выиграл с Челси Лигу Европы)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, выиграл чемпионат Франции)

Фрэнки де Йонг (Барселона, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)

Маттейс де Лигт (Ювентус, выиграл с Аяксом чемпионат и Кубок Нидерландов)

Лучшим футболистом 2018 года стал Лука Модрич, который вместе с "Реалом" выиграл Лигу чемпионов. Также хорват дошел до финала чемпионата мира в России.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  31.07.19, 17:40 ФИФА на своем официальном сайте огласила имена 10 футболистов, вошедших в список номинантов на премию The Best
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 17:50 Прошлогодний победитель даже не был включен в список.
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