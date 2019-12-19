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Гордон Гордон · · Обновлено в 13:35
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ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина (5 новостей)

«ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных»

19 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных, украинская команда не изменила свою позицию.Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте последний раз в 2019 году обновила рейтинг мировых сборных, Украина входит в топ-25 лучших команд планеты.

По сравнению с прошлой версией рейтинга команда Андрея Шевченко не изменила свою позицию и находится на 24-м месте.

Первую строчку рейтинга занимает сборная Бельгии, вторая Франция, третьей идет Бразилия.

Соперники Украины на чемпионате Европы 2020 года сборные Нидерландов и Австрии находятся на 14-й и 26-й позициях соответственно.

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В 2019 году сборная Украины впервые в своей истории не проиграла ни одного матча за календарный год. Подопечные Шевченко одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

Обновлено в 13:32 ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.

Обновлено в 13:35 В декабрьском рейтинге сборная Украины, как и в ноябре, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда пока пятнадцатый.

ФОТО К НОВОСТИ: «ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: на каком месте Украина»
Фото Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Фото Сборная Украины по футболу завершила год в топ-25 рейтинга ФИФА
Фото Сборная Украины завершила 2019 год в топ-25 рейтинга ФИФА
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 11:34 ФИФА опубликовала последний в 2019 году рейтинг сборных. Украина в нем сохранила свои позиции. В целом рейтинг не претерпел значительных изменений по сравнению с ноябрем 2019 года. Поэтому сборная Украины…
Канал 112 Канал 112  ·  19.12.19, 12:38 Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд мира. Об этом сообщает сайт организации. За последний месяц рейтинг сильно не изменился, из-за отсутствия матчей. Лучшей…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 13:32 ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.
Газета День Газета День  ·  19.12.19, 13:35 19 декабря ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина сейчас занимает двадцать четвёртом место, имея 1537 баллов. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола на официальном…
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