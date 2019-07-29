  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест
Общество
Газета День Газета День · · Обновлено в 16:16
· Домашний арест · Арест
Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест

Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест (5 новостей)

«Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат»

Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест и поехал на футбольный матч в Одессу.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".

В сообществе напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Отметим, фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от "Партии регионов" Сергей Герасимюк.

Экс-начальника одесской полиции отправили под домашний арест
Экс-начальника одесской полиции отправили под домашний арест

"Знакомьтесь, это Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", -говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".

Обновлено в 16:15 Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат.

Обновлено в 16:16 Активисты напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест»
Фото Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест
Фото Подозреваемый в убийстве Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест
Фото Адвокат отца Гандзюк не удивлена появлением Павловского, которого отпустили из-под стражи из-за якобы плохого самочувствия, на футболе в Одессе
Фото Подозреваемый по делу Гандзюк нарушил условия домашнего ареста
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  29.07.19, 11:40 Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и которого отпустили под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили…
РБК Украина РБК Украина  ·  29.07.19, 14:32 Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест и поехал на футбольный матч в Одессу. Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал…
Униан Униан  ·  29.07.19, 16:15 Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  29.07.19, 16:16 Игорь Павловский, которого подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, нарушил условия домашнего ареста и посетил футбольный матч Динамо-Шахтер в Одессе. Об этом сообщают активисты…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Прокуратура АР Крым составила подозрение гражданину Сербии, принимавшему участие в оккупации полуострова

Прокуратура АР Крым составила подозрение гражданину Сербии, принимавшему участие в…
&quot;Однажды в Голливуде&quot; стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый уикэнд

"Однажды в Голливуде" стал самым кассовым фильмом Тарантино за первый…
Что такое эйджизм и почему он вреден: Супрун призвала предотвращать проявления дискриминации по возрастному признаку

Что такое эйджизм и почему он вреден: Супрун призвала предотвращать…
Убийство &quot;Сармата&quot;: дело передали в суд

Убийство "Сармата": дело передали в суд
Озвучивала &quot;Микки Маус&quot;, &quot;Утиные истории&quot;, &quot;Симпсоны&quot; - умерла актриса студии Disney

Озвучивала "Микки Маус", "Утиные истории", "Симпсоны" - умерла актриса студии…
Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший

Умер российский журналист и историк Кара-Мурза-старший
День Крещения Руси: В Киеве ПЦУ проводит свой первый крестный ход

День Крещения Руси: В Киеве ПЦУ проводит свой первый крестный…
Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики НВФ один раз нарушили режим тишины в зоне ООС,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
6 метров 06 сантиметров. Никто кроме Бубки до сих пор так высоко не прыгал с шестом

6 метров 06 сантиметров. Никто кроме Бубки до сих пор…
Британия не готова покинуть ЕС, - мнение

Британия не готова покинуть ЕС, - мнение
На Месси совершено нападение во время отдыха

На Месси совершено нападение во время отдыха
Джонсон требует новую торговую сделку с ЕС

Джонсон требует новую торговую сделку с ЕС
«Виталька бетон рулит»: киевляне возмутились из-за очередного потопа после дождя

«Виталька бетон рулит»: киевляне возмутились из-за очередного потопа после дождя
Гороскоп на завтра: Львы могут разбогатеть, а у Скорпионов возможны потери

Гороскоп на завтра: Львы могут разбогатеть, а у Скорпионов возможны…
В СНБО предложили реформировать Кабинет министров

В СНБО предложили реформировать Кабинет министров
Більшість читачів сайту Полтави – за відміну параду на День Незалежності

Більшість читачів сайту Полтави – за відміну параду на День…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.