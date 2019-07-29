Фигурант дела Гандзюк нарушил домашний арест (5 новостей) «Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат»

Подозреваемый в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский нарушил домашний арест и поехал на футбольный матч в Одессу.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".

В сообществе напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

Отметим, фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от "Партии регионов" Сергей Герасимюк.

Экс-начальника одесской полиции отправили под домашний арест

"Знакомьтесь, это Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", -говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".

Обновлено в 16:15 Прокуратура игнорирует интересы отца Екатерины Гандзюк по делу соучастника преступления против его дочери, констатирует адвокат.

Обновлено в 16:16 Активисты напомнили, что Павловского выпустили под домашний арест из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.