Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку у него закончился срок действия меры пресечения, - ГПУ

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушал условий меры пресечения.
Срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек. А прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении по состоянию здоровья Павловского, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
28 июля Павловский посетил футбольный матч в Одессе. Это возмутило Фейсбук-сообщество.
Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.
В деле также фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "МЧП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.
В мае Игоря Павловского выпустили из следственного изолятора по просьбе прокуратуры. Мера пресечения подозреваемому изменили на домашний арест и обязали носить электронный браслет.