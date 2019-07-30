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Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку у него закончился срок действия меры пресечения, - ГПУ

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский ездил на футбол, поскольку у него закончился срок действия меры пресечения, - ГПУ (4 новости)

«Фигурант дела об убийствах активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч»

Фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушал условий меры пресечения.

Срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек. А прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении по состоянию здоровья Павловского, сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

28 июля Павловский посетил футбольный матч в Одессе. Это возмутило Фейсбук-сообщество.

Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

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В деле также фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "МЧП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

В мае Игоря Павловского выпустили из следственного изолятора по просьбе прокуратуры. Мера пресечения подозреваемому изменили на домашний арест и обязали носить электронный браслет.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  30.07.19, 01:10 Игорь Павловский, который является фигурантом расследования убийства активистки херсонской Екатерины Гандзюк, вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока. Как передает РБК-Украина, об этом…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  30.07.19, 01:58 В Генпрокуратуре заявили, что фигурант дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушал условий меры пресечения, потому что он у него закончился.
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 03:59 Фигурант дела об убийствах активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч.
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