Фигуранта белогорского "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в СИЗО (3 новости) «Энвера и Ризу Омеровых, а также Айдера Джаппарова задержали летом прошлого года»

Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала отпустить из-под стражи украинского политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Крымский татарин имеет критическое состояние здоровья.

Об этом Денисова написала в Facebook.

По ее словам, Гафаров имеет вторую группы инвалидности и уже более года незаконно содержится в СИЗО города Севастополь (Крым).

"Из-за имеющихся хронических заболеваний и появление нестерпимой боли в области грудной клетки, почек и постоянного высокого давления (Гафаров - ред.) не может содержаться в условиях места несвободы. Ведь в пенитенциарных учреждениях не обеспечивают Джемилю Гафарову проведения ни одного медицинского обследования и не придают надлежащей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала изменить меру пресечения политзаключенному и освободить его из-под стражи на основании статьи 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "О...