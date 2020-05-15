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Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Алиева етатували в Таганрог

Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Алиева етатували в Таганрог (3 новости)

«Политзаключенного Муслима Алиева этапировали в СИЗО Таганрога»

Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Муслима Алиева этапировали в Таганрог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Крымской солидарности.

“Политзаключенный Муслим Алиев был этапирован из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в аналогичное пенитенциарное учреждение в Таганроге”, — сказано в сообщении.

Сказано, что супруга политзаключенного Муслима Алиева, Наджие Алиева сообщила о том, что её муж содержится в одиночной камере в ФКУ “Следственный изолятор № 2 ГУФСИН России по Ростовской области” с 19 апреля 2020 года.

“Вчера, 14 мая, ему разрешили официальный звонок, который длился 10 минут, в общей сложности. Находится он в спецблоке, в одиночной камере. На условия содержания особо не жаловался, единственное, о чем сказал, что холодно”, — сказала Наджие Али...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 20:23 Крымского татарина Муслима Алиева этапировали из следственного изолятора в российском Ростове-на-Дону в алогичное учреждение в Таганроге. Алиев является фигурантом ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".Об…
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 00:05 Политзаключенного Муслима Алиева этапировали в СИЗО Таганрога.
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