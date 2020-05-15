Фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Алиева етатували в Таганрог

Фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Муслима Алиева этапировали в Таганрог. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Крымской солидарности.

“Политзаключенный Муслим Алиев был этапирован из следственного изолятора в Ростове-на-Дону в аналогичное пенитенциарное учреждение в Таганроге”, — сказано в сообщении.

Сказано, что супруга политзаключенного Муслима Алиева, Наджие Алиева сообщила о том, что её муж содержится в одиночной камере в ФКУ “Следственный изолятор № 2 ГУФСИН России по Ростовской области” с 19 апреля 2020 года.

“Вчера, 14 мая, ему разрешили официальный звонок, который длился 10 минут, в общей сложности. Находится он в спецблоке, в одиночной камере. На условия содержания особо не жаловался, единственное, о чем сказал, что холодно”, — сказала Наджие Али...