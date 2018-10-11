Филарет анонсировал объединительный архиерейский собор

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет объяснил, как будут развиваться события после предоставления Украине Томоса и что изменится в жизни верующих.

Об этом архиерей рассказал в интервью корреспонденту французского издания Le Figaro Пьеру Аврилю.

По словам Филарета, когда указ о признании автокефалии Украинской церкви войдет в силу, состоится епископальный церковный собор, во время которого все украинские православные церкви объединятся внутри общей автокефальной церкви. Те православные, которые не изберут путь объединения, войдут в то, что сейчас называется Русской православной церковью в Украине. Они будут пользоваться теми же правами и подчиняться тем же законом.

По подсчетам Украинской православной церкви Киевского патриархата, к ней присоединятся две трети церквей Московского патриархата, то есть почти 8 тысяч церковных приходов. Тогда в составе УПЦ КП будет 13,5 тысяч приходов. А Русская церковь, напротив, сохранит лишь 4 тысячи маленьких приходов. Она будет свободно существовать, но станет маргинальной и больше не будет влиять на украинскую общественную жизнь, отметил патриарх.

Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет

Когда мы получим Томос, мы перестанем быть "раскольниками". Сначала мы вступим в общение с Константинопольским Патриархатом, а также с другими поместными православными церквами. И тогда они (украинские православные, связанные с Московским Патриархатом) станут "раскольниками", – добавил Филарет.

Он также заверил, что Томос не будет влиять на религиозную жизнь верующих, но он необходим для стабильности и безопасности Украинского государства.

"Если бы в 2014 году наша Церковь была автокефальной, то Кремль не оказывал бы влияние на Украину с помощью своей Церкви и Путин не начал бы войну", – убежден Филарет.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники будут слушать отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины вероятно и предоставят разрешение о создании Единой Поместной Церкви. После предоставления Украине Томоса в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. По мнению религиозных экспертов, этот Собор может собраться уже до конца 2018 года. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новосозданному религиозному объединению.

Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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