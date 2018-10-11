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Филарет анонсировал объединительный архиерейский собор

Филарет анонсировал объединительный архиерейский собор (9 новостей)

«Патриарх считает, что процесс объединения будет очень быстрым»

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет объяснил, как будут развиваться события после предоставления Украине Томоса и что изменится в жизни верующих.

Об этом архиерей рассказал в интервью корреспонденту французского издания Le Figaro Пьеру Аврилю.

По словам Филарета, когда указ о признании автокефалии Украинской церкви войдет в силу, состоится епископальный церковный собор, во время которого все украинские православные церкви объединятся внутри общей автокефальной церкви. Те православные, которые не изберут путь объединения, войдут в то, что сейчас называется Русской православной церковью в Украине. Они будут пользоваться теми же правами и подчиняться тем же законом.

По подсчетам Украинской православной церкви Киевского патриархата, к ней присоединятся две трети церквей Московского патриархата, то есть почти 8 тысяч церковных приходов. Тогда в составе УПЦ КП будет 13,5 тысяч приходов. А Русская церковь, напротив, сохранит лишь 4 тысячи маленьких приходов. Она будет свободно существовать, но станет маргинальной и больше не будет влиять на украинскую общественную жизнь, отметил патриарх.

Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет
Мы готовы принять всех архиереев УПЦ МП в новую поместную церковь, - Филарет

Когда мы получим Томос, мы перестанем быть "раскольниками". Сначала мы вступим в общение с Константинопольским Патриархатом, а также с другими поместными православными церквами. И тогда они (украинские православные, связанные с Московским Патриархатом) станут "раскольниками", – добавил Филарет.

Он также заверил, что Томос не будет влиять на религиозную жизнь верующих, но он необходим для стабильности и безопасности Украинского государства.

"Если бы в 2014 году наша Церковь была автокефальной, то Кремль не оказывал бы влияние на Украину с помощью своей Церкви и Путин не начал бы войну", – убежден Филарет.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники будут слушать отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украины вероятно и предоставят разрешение о создании Единой Поместной Церкви. После предоставления Украине Томоса в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. По мнению религиозных экспертов, этот Собор может собраться уже до конца 2018 года. Православная автокефальная церковь и УПЦ Киевского патриархата должны самоликвидироваться и присоединиться к новосозданному религиозному объединению.

Что такое Томос? Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

хроника СОБЫТИЙ

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    Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  11.10.18, 18:40 Спикер Киевской Патриархии архиепископ Евстратий Зоря заявил, что для предоставления Томоса единой поместной церкви в Киеве должен состояться объединительный собор
    Depo.ua Depo.ua  ·  11.10.18, 18:57 Об этом патриарх Киевский Филарет заявил журналистам на брифинге, передает Depo.ua . "Я думаю, что процесс объединения будет быстрым", - отметил патриарх. По его словам, объединительный собор будет собран…
    Украинская правда Украинская правда  ·  11.10.18, 19:06 Патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что теперь для получения автокефалии Украинской церкви нужно лишь провести объединяющий собор.
    УНН УНН  ·  11.10.18, 19:07 Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей. Об этом он сказал на брифинге журналистам во дворе Владимирского…
    ВСЕ ИСТОЧНИКИ
    Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.10.18, 19:10 По словам патриарха УПЦ КП, после решения Синода у украинских иерархов нет преград для начала создания поместной церкви.
    ТСН ТСН  ·  11.10.18, 19:11 Патриарх считает, что процесс объединения будет очень быстрым.
    Капитал Капитал  ·  11.10.18, 19:35 Глава Украиной православной церкви Киевского патриархата Филарет надеется, что процесс объединения церквей в единую Украинскую поместную православную церковь будет быстрым. «Я думаю, что…
    Униан Униан  ·  11.10.18, 21:25 Филарет надеется, что после объединительного собора к единой Украинской православной церкви присоединяться "десятки" архиереев из УПЦ МП.
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