Филарет: Мы более 25 лет существуем как патриархат (3 новости) «Филарет подчеркнул, что в ПЦУ ждут на статус патриархата»

После 25 лет существования, как патриархат, статус митрополии Православную церковь Украины не устраивает – хотя именно в этом статусе она признана Вселенским патриархатом официально, рассказал почетный патриарх Православной церкви Украина Филарет.Полученный Православной церковью Украины статус митрополии не очень устраивает церковников, так как украинская церковь уже более 25 лет существует, как патриархат, рассказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью "Радіо Свобода".

"ПЦУ официально признана Вселенским патриархом. Но в Украине существует Киевский патриархат. Потому что мы не довольны статусом митрополии. Мы более 25 лет существуем как патриархат. И народ выбирал патриархов. Я третий патриарх. А до меня был Патриарх Владимир, Патриарх Мстислав. Патриархи были! И поэтому для Украины мы патриархат", рассказал Филарет.

Патриарх добавил, что для всего православного мира патриархат продолжает оставаться Киевской митрополией.

"Но верим, что придет время, когда все православие признает украинскую церковь не митрополией, а патриархатом... Будет это тогда, когда объединим все украинское православие в одну церковь, вот тогда и настанет время признания Киевского патриархата", подчеркнул Филарет.

Румынская православная церковь признает ПУЦ при условии гарантий сохранения…

5 января вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вручил его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию в Стамбуле. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

7 января 2019 года Филарет заявил, что Православная церковь Украины согласилась на статус митрополии временно и что рано или поздно, но ее начнут называть патриархатом.