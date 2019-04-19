  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства
Политика
Капитал Капитал ·
· УПЦ · Выборы · Филарет
Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства

Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства (5 новостей)

«Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с просьбой проголосовать за сохранение Украины»

Бывший предстоятель УПЦ КП «патриарх Киевский и всей Руси-Украины» Филарет обратился к верующим с призывом голосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора. Соответствующее обращение опубликовано на сайте cerkva.info. «Украина переживает сейчас момент сложных испытаний. На кону само ее существование как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнута победа над оккупантом и сохранен цивилизационный выбор Украины, наша общность с Европой», — говорится в обращении. «Церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил ее суверенитет, целостность и будущее», — заявил Филарет. Он выразил обеспокоенность тем, что в течение предвыборной кампании в обществе звучали высказывания направленные против европейского выбора Украины, оскорблялась память героев Небесной сотни и погибших на российско-украинской войне воинов. «Неуважение к самой Украине, культуре и языку украинского народа — недопустима», — заявил патриарх. «Некоторые средства массовой информации в период избирательной кампании оскорбляют нашу Церковь, употребляя такие выражения, как «перепатриархатить» Украинскую Церковь, полученный от Вселенского Патриарха Варфоломея Томос об автокефалии Украинской Православной Церкви, для получения которого немало потрудился действующий Президент, называют «термосом», — сказано в обращении. Патриарх Филарет также обратил внимание на то, что граждане справедливо возмущены коррупцией и отсутствием настоящего правосудия. «Церковь печалиться таким положением в стране и, молясь за ее правительство, выражает требование миллионов граждан взять курс на настоящие реформы, построение ответственного перед народом государства. Именно такой курс помешает восстановлению антиукраинских сил и усилит Украину в борьбе с российским агрессором», — заявил он. «На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства, за ее независимость и свободу, за которую отдают свою жизнь на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери», — подчеркнул Филарет.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  19.04.19, 08:02 Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с призывом голосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.04.19, 09:49 Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с просьбой проголосовать за сохранение Украины.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  19.04.19, 09:58 Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к украинцам и призвал их сознательно голосовать за сохранение Украины...
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 10:03 Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к верующим с призывом голосовать на выборах за сохранение украинского государства, за его независимость и свободу.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства

Филарет: На выборах надо голосовать за сохранение украинского государства
Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на Донбасс и дешевый газ — Reuters

Путин рассчитывает, что Зеленский будет его союзником в обмен на…
Коломойский считает, что Порошенко должен публично признать ошибочность решения о национализации ПриватБанка

Коломойский считает, что Порошенко должен публично признать ошибочность решения о…
Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе

Россия отказалась от Пасхального перемирия на Донбассе
&quot;Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко&quot;. Зеленский ответил на блиц-вопросы в прямом эфире

"Боюсь, мне нечего будет пожать Порошенко". Зеленский ответил на блиц-вопросы…
В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту

В РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту
Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем

Зеленский не готов отдать приказ, чтобы освободить Донбасс военным путем
Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы

Зеленский отмену национализации Приватбанка свидетельством провала судебной реформы
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор&quot; - глава ЦИК просит не портить бюллетени

"Не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор" - глава…
Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Ушла с собакой: на Закарпатье обнаружили тело 2-летней девочки

Ушла с собакой: на Закарпатье обнаружили тело 2-летней девочки
Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК &quot;Олимпийский&quot; в Киеве

Дебаты Зеленского и Порошенко: что происходит возле НСК "Олимпийский" в…
Барселона нацелилась на форварда Эвертона

Барселона нацелилась на форварда Эвертона
Apple может выпустить смартфон на базе iPhone 8

Apple может выпустить смартфон на базе iPhone 8
Зинченко вернулся в общую группу

Зинченко вернулся в общую группу
В Аргентине уличные приставания признали преступлением

В Аргентине уличные приставания признали преступлением
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.