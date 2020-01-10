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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:05
· Ликвидация · Православная Церковь · Церковь · Филарет
Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП

Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП (17 новостей)

«Филарет пытается восстановить УПЦ Киевского патриархата»

Почетный патриарх Филарет отозвал подпись под документом Объединительного собора 2018, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и ликвидация УПЦ Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Сообщается, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора от 15 декабря 2018 года. Также он направил письмо министру культуры Украины Владимиру Бородянскому, в котором объясняет отзыв подписи отказом чиновников зарегистрировать постановление УПЦ Киевского патриархата, которым "отменили" решение Объединительного собора.

"Учитывая вышеизложенное, и продолжение практики ссылок государственного органа на постановление так называемого Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата от 15 декабря 2018 года, сообщаю об отзыве своей подписи под ним", - отметил Филарет.

Он также заявил, что просит считать недействительной подпись под постановлением Собора от 15 декабря 2018 года.

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Обновлено в 14:53 "Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отозвал свою подпись под постановлением так называемого поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года. На это постановление ссылаются чиновники Министерства культуры Украины, которые отказываются осуществить государственную регистрацию постановления поместного…

Обновлено в 15:05 Филарет объяснил, что соответствующее постановление было отменено в июне 2019 года. Но в министерстве культуры отказываются зарегистрировать новый документ. Именно поэтому он решил отозвать свою подпись.

ФОТО К НОВОСТИ: «Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП»
Фото Филарет отозвал подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
Фото Ликвидация Киевского патриархата: Филарет отозвал подпись под постановлением
Фото Филарет отозвал подпись под постановлением Объединительного собора 2018
Фото Филарет отозвал свою подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
Фото Филарет отозвал подпись под постановлением о создании ПЦУ
Фото Ликвидация УПЦ КП - Филарет отозвал свою подпись
Фото Филарет отозвал свою подпись в документе о ликвидации УПЦ КП
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  10.01.20, 14:06 Патриарх Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви, которым ликвидировали Киевский патриархат. Об этом сообщает пресс-центр КП. Филарет…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  10.01.20, 14:16 Однако в ПЦУ отметили, что такие действия Филарета никак не повлияют на решение Поместного собора.
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Канал 112 Канал 112  ·  10.01.20, 14:46 Почетный патриарх Филарет заявил, что отзывает свою подпись под постановлением Поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 14:52 Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. "Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 14:53 Почетный патриарх ПЦУ Филарет отозвал свою подпись под постановлением поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. "Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет…
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