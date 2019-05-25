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Филарет пришел на литургию к Епифанию

Филарет пришел на литургию к Епифанию (4 новости)

«Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об…»

Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор в Facebook.

"Литургия в День тезоименитства (День ангела) Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Епифания. Под покровом Божией Матери собрались все: украинский епископат, духовенство, почетные гости из Константинополя и святой горы Афон, студенты духовной академии, верующие. Пришел поздравить Митрополита Епифания и совместно помолиться Патриарх Филарет", - отметил Сидор.

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.19, 14:20 Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор…
ForUm ForUm  ·  25.05.19, 15:15 Святейший Патриарх Филарет пришел на совместную молитву с главой Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием в Михайловский собор в Киеве. Об этом сообщил представитель пресс-службы ПЦУ Иван Сидор…
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