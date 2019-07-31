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Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского Патриархата

Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского Патриархата (6 новостей)

«Филарет подчеркивает, что УПЦ Киевского Патриархата имеет право на свое существование»

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП. Письмо Филарета к Петренко в Facebook опубликовала пресс-служба УПЦ КП. В Киевском патриархате говорят, что ликвидационную комиссию, которая занимается делом УПЦ КП, создала ПЦУ. В то же время, в июне Филарет созвал собор, который утвердил выход УПЦ КП из состава ПЦУ, соответственно, теперь руководство Православной церкви Украины якобы "не имеет никакого отношения к УПЦ КП". "Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на существование. Просим Минюст продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", – пишет Филарет. Как ранее сообщал Фокус: Филарет созвал на 20 июня Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП. По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь". По итогам собора Филарет заявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат. ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными. В то же время, в ПЦУ не намерены отлучать Филарета от Церкви. На священном синоде 24 июня ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. 2 июля УПЦ КП подала иск против Минкульта в Окружной админсуд Киева с требованием отменить свою ликвидацию.

ФОТО К НОВОСТИ: «Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского Патриархата»
Фото Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского Патриархата
Фото Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата
Фото Филарет попросил Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  31.07.19, 11:44 Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарет просит министра юстиции Павла Петренко продлить существующую регистрацию УПЦ КП.
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 12:15 Филарет подчеркивает, что УПЦ Киевского Патриархата имеет право на свое существование.
Униан Униан  ·  31.07.19, 12:46 Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.
Униан Униан  ·  31.07.19, 12:46 Филарет сообщил, что 20 июня во Владимирском соборе состоялся Поместный Собор, принявший постановление о продлении деятельности УПЦ КП и выход ее из состава ПЦУ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  31.07.19, 12:53 Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет обратился к Министерству юстиции и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой продлить регистрацию и защитить…
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