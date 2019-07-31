Филарет просит Минюст продлить регистрацию УПЦ Киевского Патриархата

Почетный патриарх ПЦУ Филарет обратился к министру юстиции Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП. Письмо Филарета к Петренко в Facebook опубликовала пресс-служба УПЦ КП. В Киевском патриархате говорят, что ликвидационную комиссию, которая занимается делом УПЦ КП, создала ПЦУ. В то же время, в июне Филарет созвал собор, который утвердил выход УПЦ КП из состава ПЦУ, соответственно, теперь руководство Православной церкви Украины якобы "не имеет никакого отношения к УПЦ КП". "Поэтому на основании закона о свободе совести, УПЦ КП имеет право на существование. Просим Минюст продлить существующую регистрацию УПЦ КП и Киевской патриархии УПЦ КП, как юридического лица", – пишет Филарет. Как ранее сообщал Фокус: Филарет созвал на 20 июня Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП. По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь". По итогам собора Филарет заявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат. ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными. В то же время, в ПЦУ не намерены отлучать Филарета от Церкви. На священном синоде 24 июня ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея. 2 июля УПЦ КП подала иск против Минкульта в Окружной админсуд Киева с требованием отменить свою ликвидацию.