Филарет: Знали бы содержание ‒ не согласились бы на томос (5 новостей) «Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом»

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет заявил, что если бы украинские церкви заранее знали содержание томоса, то они бы на него не согласились.

Томос ставит ПЦУ "почти в такую ​​же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата от Москвы", об этом он сказал в интервью "Настоящему времени".

"На основании объединения единой украинской православной церкви константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на Соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой Томос" , - сказал он.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции - в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату", - рассказал Филарет.

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Он также не согласен с другим пунктом томоса - касательно мира.

"В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. Миро - это святыня, без которой не происходит таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы", - сказал почетный патриарх.

Третьим противоречивым пунктом томоса, по его словам, является то, что если возникают конфликтные ситуации в ПЦУ, то их решает Константинопольский патриархат. И добавил, что ни у одной автокефальной церкви, которая получила Томос об автокефалии от Константинопольского патриархата, нет таких пунктов.

"Мы не отказываемся от томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в томосе", - сказал Филарет, отметив, что они будут варить миро, когда возникнет такая необходимость.

"У нас не раскол. Есть расхождения в вопросах строительства Украинской православной церкви", - подытожил почетный патриарх.

Митрополит Епифаний считает, что Киевский Патриархат стал предтечей признания и получения Томоса об автокефалии Украинской Православной церкви. Однако "возврата нет".

Так он прокомментировал слухи о том, что Патриарх Филарет хочет вернуть Киевский Патриархат.

Обновлено в 19:50 Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии, предоставленного Вселенским патриархатом.