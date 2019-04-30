  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер

Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер (5 новостей)

«Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения, которая десятилетиями игнорировалась прошлой киевской властью»

Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения, которая десятилетиями игнорировалась прошлой киевской властью. Об этом в своем Facebook написал блогер Сергей Наумович. «Нашел архивные снимки и на них видно, что укрепление склона в районе Арки Дружбы народов и филармонии на Владимирском спуске в Киеве действительно производилось», – написал Наумович, также опубликовав соответствующие фото. По его информации, склон в районе филармонии уже много лет нуждался в укреплении, однако проблемой этой занялась только нынешняя столичная администрация. «Если верить заключению экспертов Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій и "ІКОМОС-УКРАЇНА", склон нуждался в укреплении уже несколько десятилетий. Иначе в какой-то момент эта вся хрень могла сползти вниз к €6€нRм, либо постепенно, оставляя трещины на здании филармонии. Причем, я погуглил и нашел публикации еще более чем 10-летней давности, где говорилось об этой проблеме. Но прошлая городская власть закрывала на нее глаза – в итоге мы постепенно теряли Филармонию», – подчеркнул блогер. Он отметил, что теперь Киевская администрация провела все необходимые работы, склон укреплен и Национальной филармонии ничего не угрожает. «В общем, теперь можно выдохнуть: склон укреплен, как сообщают в КГГАА, буронабивными сваями (400 шт.). И это однозначно хорошо», – констатировал Сергей Наумович.

ФОТО К НОВОСТИ: «Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер»
Фото Филармонию смогли уберечь от угрозы разрушения, на которую годами закрывали глаза, – блогер
Фото Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
Фото Филармонию смогли спасти от угрозы разрушения, на которую годами закрывали глаза, – блогер
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  30.04.19, 15:42 Склон в районе филармонии уже много лет нуждался в укреплении, однако проблемой этой занялась только нынешняя столичная администрация.
UAinfo UAinfo  ·  30.04.19, 15:43 Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения, которая десятилетиями игнорировалась прошлой киевской властью.
Главред Главред  ·  30.04.19, 16:59 Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения, которая десятилетиями игнорировалась прошлой киевской властью. Об этом в своем Facebook написал блогер Сергей Наумович. «Нашел...
Комментарии Комментарии  ·  30.04.19, 17:00 Склон в районе филармонии уже много лет нуждался в укреплении, однако проблемой этой занялась только нынешняя столичная администрация Национальную филармонию Украины удалось спасти от угрозы разрушения,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер

Филармонию удалось спасти от разрушения, которое длилось годами – блогер
Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев

Умер экс-президент Федерации баскетбола Украины Зураб Хромаев
На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей

На Шри-Ланке сняли запрет на использование соцсетей
Умер режиссер Двойного форсажа

Умер режиссер Двойного форсажа
Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку

Тяжелобольной политзаключенный Бекиров хочет начать голодовку
Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай

Двое иностранцев вербовали украинок в сексуальное рабство в Китай
​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото и видео

​Послание от патриарха Варфоломея впервые провозгласили на украинском языке: фото…
Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного оружия на территории бывшего СССР

Скончался экс-сенатор Лугар, один из авторов программы по утилизации ядерного…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нетрезвая женщина в Зоне отчуждения покусала полицейского

Нетрезвая женщина в Зоне отчуждения покусала полицейского
Россия потеряла лидерство: стало известно о торговом прорыве Украины

Россия потеряла лидерство: стало известно о торговом прорыве Украины
Немецким политикам предложили экзамен на реальное отношение к Украине

Немецким политикам предложили экзамен на реальное отношение к Украине
Evanescence приезжает в Украину с новым альбомом

Evanescence приезжает в Украину с новым альбомом
Кендалл Дженнер показала всех членов семейства Кардашян-Дженнер

Кендалл Дженнер показала всех членов семейства Кардашян-Дженнер
Готовы? В ЦИК сделали заявление о досрочных выборах в Раду

Готовы? В ЦИК сделали заявление о досрочных выборах в Раду
Инспекция ядерного регулирования создала комиссия по расследованию причин пожара на Ровенской АЭС

Инспекция ядерного регулирования создала комиссия по расследованию причин пожара на…
Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank и Capital One - СМИ

Трамп и члены его семьи подали иск против Deutsche Bank…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.