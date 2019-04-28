Фильм "Мстители: Финал" установил потрясающий кассовый рекорд

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Фильм "Мстители: Финал" собрал в прокате за выходные дни $1,2 млрд.

Фильм "Мстители: Финал" побил мировой рекорд по сборам в первые выходные проката, собрав $1,2 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Walt Disney Co.

Предыдущий рекорд установила предыдущая часть франшизы "Мстители: Война бесконечности", собрав в первый уик-энд $640 млн.

Общие сборы новых "Мстителей" по подсчетам Bloomberg могут составить более $2,5 млрд. Только два фильма в истории Голливуда собрали такую кассу, "Аватар" в 2009 году ($2,788 млрд) и "Титаник" в 1997 году ($2,187 млрд).

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Фильм "Мстители: Финал" от студии Marvel вышел в прокат в Украине 25 апреля, мировая премьера фильма состоялась 26 апреля. Forbes прогнозировал, что в дебютный уик-энд фильм соберет кассу в размере $1,07 млрд.

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