Финал Евровидения-2020: онлайн-трансляция (3 новости) «Финал Евровидения Eurovision: Europe Shine A Light продлится около двух часов»

Финал "Евровидения 2020", который отменили из-за пандемии коронавируса, заменили онлайн-концертом Europe Shine A Light - "Европа сияет светом". В ходе двухчасового концерта зрители увидят клипы 41 исполнителя и музыкальных групп, которые в этом году должны были принять участие в конкурсе.

Также ожидается выступление звезд конкурса прошлых лет. Шоу будут вести нидерландские ведущие Евровидения Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/videos/288580948828148/

https://youtu.be/xNk7fAqYLiw

https://vesti.ua/kultura/go_a-organizatory-evrovideniya-sokratili-nashe-vystuplenie-do-30-sekund

https://youtu.be/c-Xr7ScPobs