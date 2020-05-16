  1. Главная
  2. Новости
  3. Финал Евровидения-2020: онлайн-трансляция
Интернет-газета Интернет-газета "Вести" ·
· Евровидение 2017 · Коронавирус
Финал Евровидения-2020: онлайн-трансляция

Финал Евровидения-2020: онлайн-трансляция (3 новости)

«Финал Евровидения Eurovision: Europe Shine A Light продлится около двух часов»

Финал "Евровидения 2020", который отменили из-за пандемии коронавируса, заменили онлайн-концертом Europe Shine A Light - "Европа сияет светом". В ходе двухчасового концерта зрители увидят клипы 41 исполнителя и музыкальных групп, которые в этом году должны были принять участие в конкурсе.

Также ожидается выступление звезд конкурса прошлых лет. Шоу будут вести нидерландские ведущие Евровидения Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит.

https://www.facebook.com/suspilne.eurovision/videos/288580948828148/

https://youtu.be/xNk7fAqYLiw

https://vesti.ua/kultura/go_a-organizatory-evrovideniya-sokratili-nashe-vystuplenie-do-30-sekund

https://youtu.be/c-Xr7ScPobs

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  16.05.20, 22:03 Кроме основной музыкальной части зрители будут иметь возможность посмотреть интервью с музыкантами и домашние концерты.
Главком Главком  ·  16.05.20, 22:20 Финал Евровидения Eurovision: Europe Shine A Light продлится около двух часов
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные волосы (Фото)

Легкие прически за 5 минут: на короткие, средние и длинные…
Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая

Начинаем день с улыбки: веселые утренние анекдоты 17 мая
&quot;Чилдрен Кинофест&quot; объявил программу

"Чилдрен Кинофест" объявил программу
Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала
Эстония завершает режим чрезвычайного положения

Эстония завершает режим чрезвычайного положения
Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть

Российский политолог объяснил, почему Путин так держится за власть
Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м&#039;ясо

Вчені вияснили, як хижі рослини навчилися перетравлювати м'ясо
Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ

Трамп планирует возобновить финансирование ВОЗ
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.