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Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город

Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город (5 новостей)

«Информацию подтвердили в УАФ»

Финал Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

Об этом сообщается в Facebook мэра Львова Андрея Садового.

Он отметил, что финальный поединок Кубка Украины по футболу состоится 8 июля на "Арене Львов".

"Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеванием на коронавирус город проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А в следующем году все дружно поедем на финал в файный город!", - написал Садовый.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павленко в Facebook добавил, что “Арена Львов” ранее была заявлена резервным стадионом нынешнего розыгрыша турнира.

ФОТО К НОВОСТИ: «Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город»
Фото Журналист: финал Кубка Украины перенесут из Тернополя во Львов
Фото ОФИЦИАЛЬНО. Финал Кубка Украины перенесли во Львов
Фото Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город
Фото Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов
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Sport.ua Sport.ua  ·  26.05.20, 19:17 В Тернополе пройдет финал Кубка Украины следующего года
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.05.20, 23:50 Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола приняли решение перенести проведение финального матча Кубка Украины сезона-2019/2020 во Львов. Об этом сообщается на сайте УАФ.Читайте…
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