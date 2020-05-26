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Финал Кубка Украины по футболу перенесен в другой город (5 новостей) «Информацию подтвердили в УАФ»

Финал Кубка Украины по футболу в этом году состоится во Львове. Матч должен был состояться в Тернополе, однако из-за коронавируса его перенесли.

Об этом сообщается в Facebook мэра Львова Андрея Садового.

Он отметил, что финальный поединок Кубка Украины по футболу состоится 8 июля на "Арене Львов".

"Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуации с заболеванием на коронавирус город проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А в следующем году все дружно поедем на финал в файный город!", - написал Садовый.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павленко в Facebook добавил, что “Арена Львов” ранее была заявлена резервным стадионом нынешнего розыгрыша турнира.