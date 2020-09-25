Финляндия возвращает запрет на туристические поездки из 8 стран (3 новости) «В Финляндии решили временно запретить туристические поездки из 8 стран в связи с ухудшением в них эпидемиологической ситуации»

Финляндия на время запретит туристические поездки из 8 стран в связи с ухудшением в них эпидемиологической ситуации. Об этом пишет News Now Finland.

Эти ограничения вступают в силу с понедельника, 28 сентября.

В частности, под запретом временно оказались туристические поездки из Эстонии, Швеции, Норвегии, Исландии, Германии, Словакии, Грузии, а также Канады и Туниса.

Приехать из этих стран возможно только по рабочим или другим веским причинам. Также разрешен проезд транзитом.

Ограничение и рекомендация о самоизоляции или тест не коснутся людей, которые живут в приграничье соседних Швеции и Норвегии, а также эстонцев, которые ездят в Финляндию на работу.

Так, в Израиле с 25 сентября вводится полный карантин на две недели, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, карантин продлится до конца праздника Симхат Тора. После этого будут еще две недели не очень строгого карантина.

Как сообщалось, в Испании приняло решение ужесточить карантин в 37 районах Мадрида и пригороде - ограничительные меры коснутся 850 тысяч человек. Им запретят выезжать за пределы своих районов.