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Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию, – Джангиров

Фирташ пытается представить себя одним из акционеров ОПЗЖ, хотя не имеет никакого влияния на партию, – Джангиров (3 новости)

«К президентским выборам в США сейчас приковано внимание всего мира. Поэтому такие украинские олигархи как Дмитрий Фирташ пытаются показать свою…»

К президентским выборам в США сейчас приковано внимание всего мира. Поэтому такие украинские олигархи как Дмитрий Фирташ пытаются показать свою нужность одному из кандидатов.

Так эксперт-международник Дмитрий Джангиров прокомментировал статью в журнале Time о том, что якобы одна пророссийская партия стремилась наладить контакт с экс-дипломатом Андреем Телиженко, который выступает свидетелем расследования о деяниях семьи Джо Байдена на территории Украины.

«Свежие рейтинги демонстрируют, что Дональд ТРАМП сокращает отставание от Джо БАЙДЕНА в президентской гонке в США. Более того, две социологические службы, лучше всего предсказавшие результаты выборов в 2016 году, вообще дают практически равенство шансов: Emerson +4% в пользу БАЙДЕНА, Rasmusen +1%», – написал эксперт-международник.

Джангиров подчеркивает, что автор статьи в Time с самого начала пытается направить по ложному следу.

«Как сообщает Time, "информация передавалась по разным каналам, включающие газового магната, имеющего тесные связи с Кремлем". И хотя автор сам пишет, что следы ведут к Дмитрию ФИРТАШУ, далее Time обращается за комментарием не к ФИРТАШУ (или хотя бы Сергею ЛЕВОЧКИНУ), а почему-то к Виктору МЕДВЕДЧУКУ. Зачем американский журнал пытается направить по ложному следу?» – спрашивает эксперт.

На самом деле, заявляет Джангиров, статья в Time – это провокация. Как старый политический «оперативник», поясняю step by step.

«Во-первых, господин ТЕЛИЖЕНКО так и не назвал, кто конкретно выходил на него с предложением сотрудничать с Москвой. Сам Виктор МЕДВЕДЧУК в комментарии Time четко указал, что это все фантастические выдумки, а сам он никогда в глаза не видел ТЕЛИЖЕНКО и с ним не общался», – подчеркнул автор.

«Во-вторых, никакой конкретики ТЕЛИЖЕНКО не сообщил. По каким направлениям конкретно ему предлагали сотрудничать? Какую информацию получать или передавать?» – выразил свои сомнения эксперт.

Джангиров подчеркнул, что Виктор Медведчук в комментарии для Time лично опроверг эту версию.

«А в нашем случае всю эту фантастическую историю со старта отверг политик-тяжеловес и личный друг Путина (и Time привел эти возражения!), чье слово весит гораздо больше, чем фантазии отставного украинского дипломата, который уже четыре месяца мечется между республиканцами и демократами», – уверен эксперт-международник.

По словам Дмитрия Джангирова, Дмитрий Фирташ пытается представить себя в качестве одного из акционеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», что на самом деле неправда.

«ФИРТАШ хочет представить себя одним из мажоритарных акционеров ОПЗЖ? Ну, в условиях роста рейтингов партии МЕДВЕДЧУКА – ОПЗЖ – это логично. Соответственно, могло бы расти влияние ФИРТАША в украинской политике… если бы ФИРТАШ действительно был бы одним из акционеров ОПЗЖ», – поясняет эксперт.

Джангиров раскрывает сек

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Капитал Капитал  ·  25.09.20, 18:45 К президентским выборам в США сейчас приковано внимание всего мира. Поэтому такие украинские олигархи как Дмитрий Фирташ пытаются показать свою нужность одному из кандидатов. Так эксперт-международник…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.09.20, 20:03   К президентским выборам в США сейчас приковано внимание всего мира. Поэтому такие украинские олигархи как Дмитрий Фирташ пытаются показать свою нужность одному из кандидатов.  Так эксперт-международник…
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