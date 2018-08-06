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Фишинговый сайт НАПК крадет конфиденциальные данные декларантов

Фишинговый сайт НАПК крадет конфиденциальные данные декларантов (4 новости)

«Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления»

Фишинговый сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции расположен по адресу portal.nazk.org.ua, настоящий – portal.nazk.gov.ua.Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украинские специальные системы".

"Фишинговый ресурс расположен по адресу portal.nazk.org.ua. Характерным признаком фишинга ресурса является грамматическая ошибка, содержащаяся в его названии на странице "входа": "Єдиний держаний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", сообщили в пресс-службе.

В предприятии подчеркнули, что настоящий адрес реестра portal.nazk.gov.ua

Госдеп: Коррупция является колоссальной проблемой в Украине
Госдеп: Коррупция является колоссальной проблемой в Украине

Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. 31 марта в Украине завершилось е-декларирование за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 22:07 Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.08.18, 22:34 Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.08.18, 23:57 Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
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