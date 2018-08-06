Фишинговый сайт НАПК крадет конфиденциальные данные декларантов

Фишинговый сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции расположен по адресу portal.nazk.org.ua, настоящий – portal.nazk.gov.ua.Злоумышленники создали фишинговый ресурс Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Украинские специальные системы".

"Фишинговый ресурс расположен по адресу portal.nazk.org.ua. Характерным признаком фишинга ресурса является грамматическая ошибка, содержащаяся в его названии на странице "входа": "Єдиний держаний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", сообщили в пресс-службе.

В предприятии подчеркнули, что настоящий адрес реестра portal.nazk.gov.ua

Госдеп: Коррупция является колоссальной проблемой в Украине

Введение электронного декларирования было одним из требований Европейского союза для реализации безвизового режима с Украиной. 31 марта в Украине завершилось е-декларирование за 2017 год лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.