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Fitch повысил рейтинг ПриватБанка

Fitch повысил рейтинг ПриватБанка (6 новостей)

«Агентство также подтвердило рейтинги Укрэксимбанка, Укргазбанка и Ощадбанка на уровне B-»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка с "B-" до "B" и подтвердило аналогичные рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B-". При 'том все три банка удалены из списка на пересмотр. Об этом говорится в пресс-релизе Fitch. Аналитики агентства считают, что повышение рейтинга Приватбанка отражает улучшение его финансовых показателей, а именно: стабилизацию качества активов; уменьшение количества унаследованных проблемных активов; повышение рентабельности; возврат к росту кредитования; снижением расходов на обесценение кредитов. Рейтинги других банков подтверждены, но не повышены из-за большого количества проблемных кредитов. При этом все четыре банка продолжают зависеть от сложной текущей ситуации в Украине, значительной долларизации кредитования, значительных пакетов государственных облигаций – от 28% до 56% – в общем объеме их активов. "Склонность украинской власти к поддержке всех четырех банков остается высокой, учитывая, что государство владеет 100% уставного капитала банков (95% - Укргазбанка), их высокую системную значимость, рекордные показатели поддержки капитала при разном правительстве... Однако возможности властей по предоставлению поддержки ограничены", – отметили аналитики Fitch. Как ранее сообщал Фокус: Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B", и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Украинский государственный Приватбанк попал в мировой рейтинг Топ-1000 банков, который ежегодно публикует британский журнал The Banker.

ФОТО К НОВОСТИ: «Fitch повысил рейтинг ПриватБанка»
Фото Fitch улучшило рейтинг жизнеспособности ПриватБанка с "B-" до "B" и подтвердило Укрэксимбанка, Укргазбанка и Ощадбанка на уровне "B-"
Фото Fitch повысил рейтинг ПриватБанка
Фото Агентство Fitch улучшило рейтинг ПриватБанка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Finance Finance  ·  23.12.19, 17:25 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило о повышении рейтинга жизнеспособности (viability rating) ПриватБанка с уровня “b-” до ”b”. Как говорится в сообщении Fitch, повышение VR ПриватБанка…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 17:58 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного ПриватБанка (Киев) с "B-" до "B" и подтвердило аналогичные рейтинги государственных Ощадбанка,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  23.12.19, 18:16 Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (viability rating) украинского ПриватБанка с уровня В- до В. Об этом говорится в релизе агентства, опубликованном в понедельник, 23…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.12.19, 18:26 Агентство также подтвердило рейтинги "Укрэксимбанка", "Укргазбанка" и "Ощадбанка" на уровне "B-".
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.19, 20:56 Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило рейтинг крупнейшего банка Украины АО "Приватбанк" с В- до В. Об этом говорится на сайте агентства, передает РБК-Украина. Три других украинских…
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