Fitch повысил рейтинг ПриватБанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг жизнеспособности (VR) Приватбанка с "B-" до "B" и подтвердило аналогичные рейтинги Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "B-". При 'том все три банка удалены из списка на пересмотр. Об этом говорится в пресс-релизе Fitch. Аналитики агентства считают, что повышение рейтинга Приватбанка отражает улучшение его финансовых показателей, а именно: стабилизацию качества активов; уменьшение количества унаследованных проблемных активов; повышение рентабельности; возврат к росту кредитования; снижением расходов на обесценение кредитов. Рейтинги других банков подтверждены, но не повышены из-за большого количества проблемных кредитов. При этом все четыре банка продолжают зависеть от сложной текущей ситуации в Украине, значительной долларизации кредитования, значительных пакетов государственных облигаций – от 28% до 56% – в общем объеме их активов. "Склонность украинской власти к поддержке всех четырех банков остается высокой, учитывая, что государство владеет 100% уставного капитала банков (95% - Укргазбанка), их высокую системную значимость, рекордные показатели поддержки капитала при разном правительстве... Однако возможности властей по предоставлению поддержки ограничены", – отметили аналитики Fitch. Как ранее сообщал Фокус: Fitch Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B", и улучшило прогноз со стабильного на позитивный. Украинский государственный Приватбанк попал в мировой рейтинг Топ-1000 банков, который ежегодно публикует британский журнал The Banker.